آغاز ساخت ۹ واحد مسکونی برای نیازمندان در روستاهای آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهزاد قنبری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سپاه ناحیه آستارا در ساخت خانه های مسکونی برای محرومان نیازمند همکاری ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد و بهزیستی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج باید در شناسایی مشکلات روستاهای محروم شهرستان مرزی بندر آستارا به صورت عملیاتی و جهادی وارد عمل شوند، افزود: از توان دهیاری ها و شوراهای اسلامی بهره شود.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا تربیت حافظان قرآن با همکاری پایگاه های بسیج را جز برنامه های سپاه ناحیه شهرستان عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح معنوی و معرفت افزایی بسیجیان آستارا در قالب برنامه های قرآنی پیگیری می شود.

سرهنگ قنبری با اشاره به فعالیت ۱۹ قشر بسیج در آستارا، ادامه داد: تشکیل کمیته فضای مجازی آستارا با همکاری فرمانداری و دستگاه های متولی پیگیری می شود.

وی، افزود: با همکاری بسیج رسانه آستارا، یکی از میدان های شهر مرزی بندر آستارا به نام خبرنگار شهید «محمود صارمی» نامگذاری خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا، تصریح کرد: حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محرومان، مستضعفان و جبهه مقاومت در دنیا از دلایل دشمنی استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با این نهاد مقدس و انقلابی است.