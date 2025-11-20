سرهنگ قنبری: بیش از ۳۰۰ برنامه طی هفته بسیج در آستارا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد قنبری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی در سطح شهرستان آستارا خبر داد.

آغاز هفته با یاد شهدا و شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی»

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌ها از روز جمعه گفت: هفته بسیج امسال با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» و با رنگ و بوی فاطمی آغاز می‌شود.

وی افزود: بسیج ریشه در تاریخ اسلام دارد و امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ با تأسیس این شجره طیبه جان تازه‌ای به این تفکر بخشیدند.

وی با اشاره به فرمایشات سرلشکر شهید حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: «بسیج در میدان جهاد متولد شد، در سختی‌ها رشد یافت و در نبردهای بزرگ استحکام پیدا کرد. امروز هر جا ستونی از انقلاب به لرزه درآید، بسیج آن را استوار می‌سازد.»

برنامه‌های فرهنگی و مذهبی

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با اشاره به برنامه‌های فرهنگی هفته بسیج اظهار داشت: محفل شعر فاطمی با عنوان بانوی آب و آینه، جشنواره قرآنی آیه‌های نور، نشست کتابخوانی خط امین با محوریت کتاب‌های تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری، نشست الگوی زن مسلمان و زیست عفیفانه، و اکران فیلم‌های تولیدی بسیج از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی هستند.

وی ادامه داد: اجتماع بزرگ فاطمیون بانوان در مزار شهدای شهرستان، دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یادواره‌های شهدا در محلات و روستاها و همایش بزرگ فاطمیون در سه نقطه شهرستان نیز برگزار خواهد شد.

برنامه‌های اجتماعی و عمرانی

قنبری با اشاره به اقدامات عمرانی و اجتماعی گفت: در هفته بسیج، ۱۰ واحد مسکن محرومان افتتاح می‌شود و پروژه‌های آسفالت در چندین منطقه شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین نمایشگاه دائمی شمیم خدمت و افتتاح کارگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا در حوزه بسیج سازندگی اجرا خواهد شد.

وی افزود: طرح آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری اداره زندان‌ها، پایگاه‌های مقاومت و خیرین نیز در این ایام انجام خواهد شد تا تعدادی از زنان زندانی با مبالغ اندک آزاد شوند.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا گفت: المپیاد ورزشی با رشته‌های مختلف همچون دارت، طناب‌کشی، کوهپیمایی، فوتبال، فوتسال و والیبال در پایگاه‌های مقاومت برگزار خواهد شد و همچنین ۱۸ پایگاه مقاومت که برخی به تازگی ساخته و برخی مرمت شده‌اند، در هفته بسیج افتتاح خواهند شد.

رزمایش خدمت‌رسانی و تجمع اقتدار بسیجیان

وی خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه رزمایش نهضت خدمت‌رسانی با شعار هر پایگاه یک خدمت در سطح شهرستان اجرا می‌شود، روز پنجم آذر نیز همزمان با سالروز تأسیس بسیج، رزمایش و تجمع اقتدار بسیجیان با حضور گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی، امام حسین، کوثر و آحاد بسیجیان در بلوار معاد برگزار خواهد شد.

قنبری در پایان گفت: روز پنجشنبه آئین گلباران مزار شهدا در سطح شهرستان، شهر آستارا، لوندویل و روستاها به صورت سراسری برگزار خواهد شد. همچنین از حماسه‌سازان جنگ دوازده روزه و نقش‌آفرینان اصناف، ادارات و هنرمندان تجلیل می‌شود.

وی با قدردانی از اصحاب رسانه افزود: رسانه‌ها افسران جنگ نرم هستند که با قلم خود امید را در جامعه تزریق می‌کنند و در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد یأس و ناامیدی مقاومت می‌نمایند.