مصرف برق نهادهای دولتی باید ۱۰ درصد کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تمرکز صنعت برق روی بهینه سازی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، سیستم‌های سرمایشی را از مهمترین مصارف این بخش در تابستان برشمرد و تاکید کرد: کاهش دمای سرمایش کولرهای گازی از ۱۸ به ۲۴ درجه، تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش می‌دهد و می‌توان با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تأمین سرمایش به طور موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی ۲۲ هزار مگاوات از مجموع ۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در تابستان را به سیستم‌های سرمایشی مربوط دانست که می‌توان با راهکارهای ساده ای، چون خاموش کردن یا تنظیم برودت وسایل سرمایشی روی ۲۸ درجه هنگام خارج شدن از محیط کار، از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

این مقام مسؤول با اشاره به اختصاص ۴ هزار مگاوات از برق مصرفی تابستان به دستگاه‌های اجرایی و ادارات، کاهش ۱۰ درصدی مصرف این بخش را به لحاظ برخورداری همگانی از برق مطمئن و پایدار حائز اهمیت دانست و درعین حال از قابلیت کنترل مصرف برق دستگاه‌های اجرایی در اغلب کلانشهرها از طریق کنتورهای هوشمند خبر داد.

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: اگر مصرف برق یک اداره یا دستگاه اجرایی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد در وهله نخست تذکر دریافت می‌کند و در صورتیکه مصرف اصلاح نشود نسبت به اعلام نام آن دستگاه در جراید و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌شود.

به گفته رجبی مشهدی تاکنون این روش در چند شهر مختلف اجرا شده و نتایج خوبی را به لحاظ کاهش مصرف برق ادارات به همراه داشته و قطعاً از گزارشات مردمی در این زمینه استفاده می‌کنیم.