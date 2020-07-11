به این‌ دلایل نباید سفر کرد!

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ مسئولان وزارت میراث فرهنگی در گفتگوهای خود اعلام میکنند سفرها تعطیل نیست. موزهها و مراکز اقامتی و سایتهای گردشگری باز هستند و مردم با رعایت پروتکلهای شخصی و استفاده از خودروهای شخصی و یا استفاده از حمل و نقل عمومی با رعایت فاصله همچنان میتوانند سفر کنند.
اما مسئولان وزارت بهداشت همچنان اعلام میکنند یکی از مهمترین دلایل شیوع ویروس کرونا، سفرهای متعدد است. روز ۱۷ تیر ماه نیز که آمار ۲۰۰ جانباخته از کرونا در طول یک روز و ابتلای دو هزار و ۶۳۷ بیمار جدید به ویروس رکورد آمار را زد و در واقع ۲۰ استان را در وضعیت هشدار یا قرمز قرار داد.
جدا از این آمارها که توجه به آنها نشان میدهد سفر کردن در چنینشرایطی یکی از پر ریسکترین اقدامات است بهخصوص اگر سفرها جنبه کاری و ضروری نداشته باشد مسئله دیگر در عدم رعایت افراد به مسائل بهداشتی و عدم رعایت پروتکلها در تأسیسات گردشگری و یا خدمات حمل و نقل عمومی است.
کافی است سری به ترمینال جنوب زده شود تا وضعیت مسافران و رعایت بهداشت بیشتر ملموس باشد. مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که نه رانندهها و نه پرسنل ترمینال استفاده از ماسک را جدی نمیگیرند.
فضای سربسته ترمینال که همراه با بوی سیگار میزبان مسافران است مملو از افرادی است که نه ماسک به صورت دارند و نه دستکش به دست. سرویسهای بهداشتی ترمینال تفاوت دیگری با زمانهای دیگر از سال و زمانی که هیچ ویروسی در کشور شایع نشده بود؛ ندارد. مایع دستشویی بیشتر اوقات تمام شده است و زمین همچنان خیس.
اغذیهفروشی ترمینال نیز نه مایع ضدعفونی کننده دارد و نه فروشندگان آن رعایت مسائل بهداشتی را کردهاند ولی عدهای در حال غذا خوردن هستند. اتوبوسها در مسیرهایی که بیشترین تردد را دارند پر از مسافرند. شاید تعدادی از صندلی آنها خالی باشد اما در طول مسیر و حتی بیرون از ترمینال مسافران عبوری زیادی را سوار میکنند پس اینکه گفته شده بود مسافران یکی در میان روی صندلیها بنشینند عملاً رعایت نمیشود.
اعتراض مسافران به راننده موجب میشود که راننده درخواست هزینه اضافهتر بابت یک مسافر را طلب کند. بنابراین فاصله اجتماعی در اتوبوسهای مملو از مسافری است که کنار هم مینشینند بدون اینکه در طول سفر کمتر موارد بهداشتی رعایت شود.
بیشتر صندلیها بهخصوص صندلی اتوبوسهای قدیمی، همانند گذشته همچنان آلوده هستند و احساس نمیشود که رویه آنها تعویض شده باشد و یا مواد ضدعفونی کننده به خود دیده باشند.
زمانی که به استانها و یا شهرستانهای دورتر از پایتخت سفر کنید تعداد افرادی که مسائل بهداشتی را کمتر رعایت نمیکنند بیشتر میشود.
مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری برای اینکه بتوانند هزینه بیشتری به دست بیاورند و یا نبود مسافر را در ایام قرنطینه خانگی جبران کنند؛ کمتر به رعایت فاصله گذاری اقدام میکنند. به عنوان مثال گفته شده بود که هتلها میبایست برای هر ۲۴ تا ۴۸ ساعت اتاق خود را از زمانی که مسافر در آن اقامت داشته تا اقامت مسافر بعدی خالی نگه دارند اما این اتفاق هم نمیافتد و اگر این اقدام در برخی از هتلها انجام شود قاعدتاً به این دلیل است که آن هتل خالی از مسافر بوده است.
در هتلهایی که اتفاقاً پر ستاره هستند و انتظار میرود که بهتر رعایت کنند؛ در برخی از شهرستانها اهمیتی به وجود مواد ضدعفونی کننده در رستورانها و یا در پذیرش نمیدهند.
اینها مواردی است که نشان میدهد وزارت میراث فرهنگی در نظارت و بازدید بازرسان همچنان منفعل عمل میکند و بازرسان سخت گیریهای لازم را درباره این تأسیسات گردشگری ندارند.
در بسیاری از رستورانهای بین راهی نیز دیده میشود قاشق و چنگالها و یا لیوانها بدون هیچ پوششی روزها روی میز چیده شدهاند و در انتظار مهمان هستند. شاید لازم بود بازرسان سرزده به این مراکز مراجعه میکردند.
این روزها که شیوع ویروس کرونا بسیار زیاد شده، برخی از مراکز اقامتی و گردشگری و حتی موزهها همچنان بسته هستند و برخی که مدتی باز بودند، حالا برای اینکه مشکلات بیشتری دامن آنها را نگیرد، ترجیح دادهاند فعلاً بسته بمانند. بنابراین پیش از سفر باید از فعالیت آنها مطمئن شد.
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