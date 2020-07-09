ترامپ ۹۱ درصد شانس پیروزی دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای پیروزی در رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰، از شانسی ۹۱ درصدی برخوردار است.
این را «هلموت نورپوث» استاد علوم سیاسی دانشگاه استونی بروک میگوید که پیشبینیهایش درباره ۵ انتخابات قبلی درست بوده است.
مدل او بر مبنای میزان اشتیاقی است که نامزدها در مرحله مقدماتی میتوانند در میان رایدهندگان ایجاد کنند.
به این ترتیب، جو بایدن نامزد دموکرات رقابت ۲۰۲۰ که در دو انتخابات مقدماتی ایالات آیوا و نیوهمشایر عملکرد ضعیفی داشته است، در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
پیشبینی نورپوث در حالی مطرح میشود که برخی مدلهای دیگر از جمله مدل اقتصادی آکسفورد، شکست مفتضحانهای را برای ترامپ پیشبینی کرده اند.
طبق پیشبینی مدل آکسفورد، ترامپ فقط قادر به کسب ۳۵ درصد از آراء انتخاباتی ۲۰۲۰ است حال آنکه تا پیش از همهگیری کرونا، این رقم ۵۵ درصد بود.
مدل اقتصادی آکسفورد هم نتیجه ۱۶ مورد از ۱۸ رقابت انتخاباتی آمریکا را که در ادوار گذشته برگزار شده، به درستی پیشبینی کرده است و با استناد به آن، باید گفت ترامپ برای پیروزی در رقابت نوامبر ۲۰۲۰، به یک معجزه اقتصادی نیاز دارد.
در همین حال، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست هم پیشبینی کرده که اگر روند اقتصادی به همین شکل ادامه یابد، او تنها میتواند ۲۴ درصد آرای الکترال را به خود اختصاص دهد.
اما، مدل نورپوث میگوید ترامپ نهتنها برنده خواهد شد بلکه آرای الکترالش از ۳۰۴ در سال ۲۰۱۶، به ۳۶۲ در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
با این حال، وجه اشتراک همه مدلها آن است که نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تا حد زیادی به عملکرد ترامپ در مهار بحران کرونا و معکوس کردن تبعات اقتصادی آن بستگی دارد.
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