نهاد کتابخانه ها نیازمند تقویت و پشتیبانی مالی و معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در رشت با اشاره به اقدامات ارزشمند نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه فرهنگی، اظهار کرد: این نهاد نیازمند تقویت و پشتیبانی از نظر مادی و معنوی است.

نماینده صومعه سرا در مجلس به لایحه تنظیمی از سوی شهرداری‌های کشور بر علیه نهاد کتابخانه ها مبنی بر حذف مواردی از قانون تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور همانند ماده ۶۴ اشاره کرد و افزود: حذف این ماده عملاً درآمدهای مجموعه کتابخانه های را با مشکل مواجه می‌کرد که مجلس با آگاهی از عملکرد مثبت نهاد، لایحه شهرداری‌ها را رد و به آن رأی منفی داد.

دلخوش همچنین با اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری و کمک به مجموعه فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی، ادامه مسیر دشوار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط این مجموعه موفق را مستلزم تشکیل کارگروه‌های ویژه در بدنه نهاد برای احصای مشکلات، تنظیم راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و نیز در کمسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برشمرد.

وی بر ضرورت ایجاد ردیف‌های مستقل بودجه برای رفع مشکلات مالی نهاد کتابخانه های عمومی و اصلاح یا درج موارد الزام آور به لایحه بهره مندی این نهاد از سهم حداقل نیم درصدی از درآمدهای شهرداری‌ها تاکید کرد.

دلخوش ادامه داد: اختصاص بودجه طبق ماده یک قانون تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی برای ساخت، تجهیز و بازسازی و توسعه کتابخانه ها در رفع بخش بزرگی از مشکلات مجموعه نهاد مؤثر خواهد بود.