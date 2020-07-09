لزوم توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی امروز پنجشنبه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به چهار روستای منطقه «آبسرده» بروجرد، گفت: منطقه بکر و طبیعی «آبسرده» نعمتی خدادادی است که باید از ظرفیت‌های آن در توسعه روستاهای منطقه استفاده کنیم.

وی، افزود: گاز رسانی به منطقه «آبسرده» از سال ۹۲ با پیگیری‌های مردمی، مسئولان شهرستان و استان شروع شده و امروز شاهد گاز رسانی به این روستاها هستیم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که تعداد انگشت شماری از روستاها از نعمت گاز برخوردار نیستند که آن هم شرایطی داشته‌اند و حتماً با تلاش مضاعف متولیان امر، هرچه سریع‌تر گاز رسانی خواهند شد.

مقصودی، ادامه داد: خوشبختانه روز به روز شاهد پیشرفت کشور هستیم و اگر می‌خواهیم شاهد پیشرفت و توسعه باشیم باید به دنبال توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاها باشیم.

وی با بیان اینکه اگر در روستاها تمامی امکانات رفاهی مهیا شود دلیلی ندارد روستاییان به شهرها مهاجرت کنند، اطهار داشت: باید همه کمک کنند رونق اقتصادی توسط جوانان در روستاها ایجاد شود تا مردم نسبت به ماندن در روستا ترغیب شوند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده دبیرستان منطقه «آبسرده» که قرار بود منحل شود مجدد فعالیتش را از سر می‌گیرد، با همکاری اداره کل راهداری لرستان مشکلات محورها و جاده‌های منطقه بررسی شده و برای رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.