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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۰۸

نماینده مردم بروجرد تاکید کرد؛

لزوم توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت

لزوم توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت

بروجرد- نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاهای این شهرستان برای جلوگیری از مهاجرت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی امروز پنجشنبه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به چهار روستای منطقه «آبسرده» بروجرد، گفت: منطقه بکر و طبیعی «آبسرده» نعمتی خدادادی است که باید از ظرفیت‌های آن در توسعه روستاهای منطقه استفاده کنیم.

وی، افزود: گاز رسانی به منطقه «آبسرده» از سال ۹۲ با پیگیری‌های مردمی، مسئولان شهرستان و استان شروع شده و امروز شاهد گاز رسانی به این روستاها هستیم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که تعداد انگشت شماری از روستاها از نعمت گاز برخوردار نیستند که آن هم شرایطی داشته‌اند و حتماً با تلاش مضاعف متولیان امر، هرچه سریع‌تر گاز رسانی خواهند شد.

مقصودی، ادامه داد: خوشبختانه روز به روز شاهد پیشرفت کشور هستیم و اگر می‌خواهیم شاهد پیشرفت و توسعه باشیم باید به دنبال توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در روستاها باشیم.

وی با بیان اینکه اگر در روستاها تمامی امکانات رفاهی مهیا شود دلیلی ندارد روستاییان به شهرها مهاجرت کنند، اطهار داشت: باید همه کمک کنند رونق اقتصادی توسط جوانان در روستاها ایجاد شود تا مردم نسبت به ماندن در روستا ترغیب شوند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده دبیرستان منطقه «آبسرده» که قرار بود منحل شود مجدد فعالیتش را از سر می‌گیرد، با همکاری اداره کل راهداری لرستان مشکلات محورها و جاده‌های منطقه بررسی شده و برای رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4970128

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