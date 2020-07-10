اعتماد مردم به مجلسیان دائمی نیست/لزوم استیضاح خلافکاران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبههای نماز جمعه این هفته اردبیل با اشاره به اینکه مردم برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس چشم دوخته اند، اظهار کرد: نمایندگان محترم مجلس توجه کنند ملت ما از شروع بهکار مجلس امیدوارانه به اقدامات اقتصادی مجلس چشم دوختهاند ولی تاکنون طرحی از مجلس دیده نشده با اینکه دهها عرصه بسیار حساس اقتصادی شایسته تصمیم فوری مجلس است.
وی افزود: مجلسیان بدانند که اعتماد مردم به آنان دائمی نیست و در صورتیکه ملت ما معماری اقتصادی شایسته از مجلس نبیند، قطعاً سلب اعتماد از مجلس خواهند کرد.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل حل معضلات اقتصادی را در گرو ۲ رکن تدبیر دولت و مجلس و همکاری مردم دانست و گفت: مردم کالاها و اجناس و خدماتی که متوقف بر دلار نیست قیمت آنرا افزایش ندهند، این مطلب دهها مثال دارد؛ چرا کارخانه سیمان باید قیمت سیمان را پایاپای دلار بالا ببرد؟ آیا معدنی که از آن مواد اولیه خود را بر میدارد ربطی به دلار دارد؟ کسی هم نیست آنها را مواخذه کند؟
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان، عنوان کرد: این بنیاد امسال ۴۰ میلیارد بلاعوض و ۳۰ میلیارد تسهیلات به عمران و آبادانی شهرستان گرمی اختصاص داد.
وی افزود: بنیاد علوی برای عمران شهرستان گرمی سال گذشته ۱۰ میلیارد اختصاص داده بود که امسال چهار برابر شده و قرار است با ضمیمه بودجه اختصاصی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به این مبلغ، آب شرب ۲۱۷ روستای گرمی تأمین شود.
امام جمعه اردبیل فعالیتهای سه نهاد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مخصوصاً قرارگاه خاتمالانبیاء) در کشور را شاهکار دانست و گفت: به همین دلیل هر سه نهاد با شدیدترین هجمه دشمنان مواجه هستند چون هر سه داغ بزرگی بر دل دشمن نهادهاند و با قدرت تمام کار خود را ادامه میدهند.
آیت الله عاملی بیان کرد: در کل دنیا غیر از شخص ترامپ یک شخص، نهاد یا مجموعهای پیدا نشد که از جنایات و روش پلیس آمریکا حمایت کند، اما جای تأسف است یک مجموعه به ظاهر ایرانی در آمریکا بهخاطر مواجبی که از حکومت آمریکا و از سازمان سیا میگیرد، تمام عیار به حمایت از پلیس آمریکا برخاست.
وی اظهار کرد: جنایت منافقین علیه ملت ما بسیار زیاد بوده بهطوریکه آنها از عوامل اصلی تشویق آمریکا به تحریم ایران بودهاند و تا به امروز هم در راه دشمنی با ایران زمین ننشستهاند و به کارهای ضدبشری و خصمآلود خود ادامه میدهند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به جنایات منافقین علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: منافقین در مدت هشت سال جنگ تحمیلی بهترین خدمت را به صدام ارائه داد و بیشتر بمباران شهرها در طول آن هشت سال با گرای آنها صورت میگرفت و وقتی جنگ تمام شد و صدام دید هزینه هشت ساله او به آنها بهجایی نرسید، بسیار عصبانی شد و آنها را مجبور به حمله انتحاری به ایران کرد.
وی افزود: بسیاری از این خائنان به کشور، در عملیات مرصاد به جهنم واصل شدند و شهید صیادشیرازی در این عملیات شاهکار کرد و آنها بهعنوان انتقام از او، آن فرمانده با عظمت را شهید کردند.
عاملی اذعان کرد: آنها دهها هزار انسان نخبه و برجسته از ملت ما را ترور کردهاند و خون نخبگان کشور ما مثل شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهدای محراب و مخصوصاً دانشمندان هستهای ما با دست شوم آنها ریخته شد و ملت ما هر چه را فراموش کند، جنایت این مزدوران را فراموش نمیکند.
وی تصریح کرد: من توصیهای خیرخواهانه به حکومت آمریکا دارم؛ شما چهل سال از این جانیان حمایت کردید و در بودجه آمریکا برای اینها ردیف سرّی باز کردید، آیا میتوانید برای این بودجه هنگفت که از مالیات ملت آمریکا تأمین میشود یک خروجی عمده و چشم پرکن نشان بدهید؟ سردمداران اینها با پول شما چهل سال است که در بهترین ویلاها در بهترین نقاط آمریکا و اروپا خوشگذرانی میکنند و به ریش شما میخندند.
عاملی گفت: درست است که شما شدیداً به سرنگونی نظام ما حریص هستید، لذا مثل انسان در حال غرق به هر چوبکی چنگ میزنید، اما بیعقلی حدی دارد و شما روزی در برابر ملت آمریکا باید جوابگوی خیانت به ملت آمریکا و شرکت در جنایات منافقین باشید.
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