ترامپ دوست قدیمی اش را از تحمل زندان معاف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از تخفیف در مجازات «راجر استون» مشاور سابقش خبر داد- اقدامی که به لغو حکم سه سال و چهار ماه زندان و احتمالاً عفو وی منجر خواهد شد.
استون در پرونده تبانی ادعایی میان روسیه و ترامپ، متهم به دروغگویی در برابر کنگره و مانعتراشی در مسیر اجرای قانون است.
این در حالی است که ترامپ، وی را قربانی دموکراتها و تبلیغات سو آنها معرفی کرده و میگوید هدف آنها تضعیف اختیارات ریاستجمهوری است.
کاخ سفید در بیانیهای که به همین منظور صادر شد؛ اعلام کرد: راجر استون تا همینجا مصائب زیادی متحمل شده و با او، همانند بسیاری از دیگر افراد در این پرونده بسیار غیرمنصفانه رفتار شده است. راجر استون اکنون یک انسان آزاد است.
ترامپ، دموکراتها را به جاسوسی از کارزار جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۱۶ متهم کرده و میگوید چرا وقتی آنها آزادانه میچرخند، یار قدیمیاش باید به زندان برود.
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