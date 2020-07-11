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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۸:۴۷

سرهنگ رحمانی تشریح کرد،

وضعیت ترافیکی جاده های کشور/باران و مه گرفتگی در برخی محورها

وضعیت ترافیکی جاده های کشور/باران و مه گرفتگی در برخی محورها

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، وضعیت ترافیک صبحگاهی محورهای مواصلاتی را تشریح کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج حد فاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و در محور شهریار-تهران در بیشتر مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران محدوده‌های پل کلاک، گرمدره و ایران‌خودرو هستیم.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل و گیلان بارش باران گزارش شده است.

رحمانی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی بیان کرد: محورهای هراز و فیروزکوه دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات و محور چالوس و آزادراه‌های تهران-شمال و قزوین-رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تأکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد کاهش تردد داشته‌ایم.

رحمانی گفت: محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند:

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۲۰۳۳۳

۲

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۱۴۵۹۹

۳

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۱۳۲۲۷
کد مطلب 4970605

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