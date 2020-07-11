روند درمانی حسین نوری مطلوب و امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان که یکی از مدعیان کسب سهمیه ایران برای بازیهای المپیک توکیو محسوب می شود، چندی پیش در وضعیتی بسیار نگران‌کننده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد.

نوری که به دلیل شرایط خاص از بیمارستان آتیه به بیمارستان فوق تخصصی مسیح دانشوری تهران منتقل شده بود، بلافاصله در بخش مراقب های ویژه بستری شد چراکه تنها به کمک دستگاه قادر به تنفس بود.

خوشبختانه با پیگیری‌های فدراسیون کشتی، وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی، داروی کمیاب برای متوقف کردن پیشرفت بیماری حسین نوری، تهیه و به وی تزریق شد، اما او همچنان در بخش مراقب های ویژه تحت نظر پزشکان است.

به گفته یکی از نزدیکان حسین نوری، حال وی نسبت به روزهای ابتدایی بیماری تغییرات خوبی داشته و ممکن است نوری با نظر پزشکان طی امروز و فردا به بخش عمومی منتقل خواهد شد.

حسین نوری، فرنگی‌کار ملی پوش اهل کرج به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وزن ٨٧ کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک توکیو محسوب می شود.