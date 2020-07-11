تولید ۱۴۲ هزار خودرو/ تاکنون ۹۵ هزار خودرو تحویل مشتریان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رحمانی امروز در نشست خبری اظهار داشت: تاکنون ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.

معاون فروش ایران‌خودرو افزود: همچنین تا امروز صبح ۹۵ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: از شهریور پارسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تعهد معوق داشتیم که این تعداد به ۵۰ هزار دستگاه رسیده است که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۰ درصد بهبود یافته است.

رحمانی گفت: در فروش فوق‌العاده نیز تعهدات عقب‌افتاده‌ای نداریم و در آخرین فروش فوق‌العاده، توانستیم ۶۰ درصد تعهدات را تحویل دهیم و تا پایان تیر ماه تمام تعهدات مربوط به فروش فوق‌العاده را تحویل خواهیم داد.

معاون فروش ایران‌خودرو همچنین اظهار داشت: تولید خودروهای سی‌کی‌دی شامل دانگفنگ، سوزوکی و تندر که به دلیل تحریم متوقف شده بود، تعیین‌تکلیف شده است و برای رفع بخشی از تعهدات باقی‌مانده نیز در حال رایزنی با مشتریان هستیم و به زودی تحویل می‌دهیم. باید تاکید کنم که تعهدات سوزوکی زیر ۵۰ دستگاه است.

وی افزود: خودروی جی‌ال‌ایکس بنزینی از چرخه تولید خارج شد و همزمان با خروج، کل تعهدات این خودرو تحویل شده است.

رحمانی گفت: از کل خودروهای ما، تعهدات ۱۳ دستگاه به‌روز است و تمام تعهدات تا پایان شهریور به‌روز می‌شود.

رحمانی همچنین از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خبر داد و گفت: درخواست افزایش قیمت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده زیرا نباید بنگاه و ذی‌نفعانش دچار زیان شوند.

وی افزود: البته درصدی را برای افزایش پیشنهاد نداده ایم و مستندات خود را ارائه کرده‌ایم تا شورای رقابت و … با بررسی مستندات، میزان افزایش را اعلام کنند.

وی در مورد مشکلات خودروسازان در تأمین قطعات گفت: با توجه به شرایط، در زنجیره تأمین برخی از قطعات با تأخیر به خط تولید می‌رسد که این موضوع باعث شده برخی از خودروها با کسری قطعات تولید شود اما با رعایت تمام الزامات کیفی دستگاه‌ها تحویل مشتری می‌شود.

رحمانی افزود: ما در تأمین قطعات هایتک مشکل داریم که این موضوع به دلیل مسائل گمرکی و تخصیص ارز است که باید حل شود اما به هر حال هم اکنون تحت کنترل است.

وی همچنین گفت: برای مشتریان خودروی دانگ فنگ قرار شده خودروی دنا پلاس را تحویل دهیم.

در ادامه این نشست پناهی در مورد خودروی K۱۳۲ اظهار داشت: این خودرو نمونه سازی شده و به سمت تولید انبوه رفته است و در شهریور ماه نمونه‌های صنعتی سازی عرضه می‌شود. تاکنون ۶۰ هزار تقاضا برای این خودرو ثبت شده است.

وی در مورد قیمت این خودرو گفت: این خودروی یک محصول استراتژیک است بنابراین در قیمت گذاری روشی را انتخاب می‌کنیم که در طولانی مدت بتواند در بازار حضور داشته باشد قطعاً قیمت تحت نظارت سازمان نظارتی و در شرایط رقابتی تعیین خواهد شد.

مدیر بازاریابی شبکه‌های فروش ایران خودرو در مورد افزایش قیمت نهاده‌های تولید گفت: درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت بر اساس تورم و سایر پارامترها به سازمان ذیربط ارسال شده و شورای رقابت و سازمان حمایت در حال بررسی این درخواست هستند.

پناهی با بیان اینکه قیمت‌ها باید هر سه ماه یک بار بازنگری شوند، گفت: تا چند روز آینده برای سه ماهه دوم سال ۹۹ قیمت جدید خودروها تعیین و از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام می‌شود.

وی در مورد سوءاستفاده برخی از نمایندگی‌ها در ثبت نام خودروها گفت: رانتی برای نمایندگی‌ها وجود ندارد و این نهادها دسترسی خاصی برای ثبت نام ندارند و فقط از درگاهی که مشتری از منزل می‌تواند فرآیند ثبت نام را انجام دهد از همان درگاه می‌تواند ثبت نام کند.

همچنین اسکویی، مدیر عملیات فروش ایران خودرو در این نشست در مورد تأخیر در تحویل دنا پلاس اتوماتیک گفت: این خودرو مراحل مختلف تولید و تجاری سازی را گذرانده و در اوایل مرداد ماه دعوت نامه‌ها ارسال خواهد شد.

وی افزود: اسفند ماه قرار بود قطعات اصلی این خودرو وارد خط تولید شود اما به دلیل شیوع کرونا حمل و ترخیص به تأخیر افتاد و تولید این خودرو از فروردین به خرداد ماه موکول شد. زمانی که تعداد تولید به حدی برسد که دعوت نامه‌های دو ماه را پوشش دهد خودروها را تحویل می‌دهیم.

اسکویی در مورد تأخیر در تحویل خودروی هایما نیز گفت: تعهد این خودرو از سال ۹۸ باقی مانده که بخش عمده‌ای از تعهدات عقب افتاده ایران خودرو مربوط به هایما می‌شود.

مدیر عملیات فروش ایران خودرو افزود: با توجه به مسائل کرونا و تأخیر چین در تولید، ما نیز دچار تأخیر شدیم که البته برنامه داریم این تعهدات معوق را از بین ببریم.

وی در مورد خودروهای گازسوز نیز گفت: علت تأخیر در تحویل مشکلات مربوط به شماره گذاری بود که هنوز حل نشده البته بحث شماره گذاری وانت و تاکسی در حال انجام است.

اسکویی افزود: با حل این مشکل از هفته بعد تاکسی‌های گازسوز تحویل مشتری‌ها می‌شود. هنوز تعداد تحویل مشخص نیست اما به احتمال زیاد فرآیند شماره گذاری ۵ هزار تاکسی از هفته بعد شروع می‌شود.

مدیر عملیات فروش ایران خودرو تصریح کرد: اما به طور کلی در مورد خودروهای گازسوز باید بگویم در این حوزه موضوعات مربوط به الزامات یورو ۵ مطرح است که وزارت صمت و محیط زیست در حال مذاکره در این رابطه هستند تا با پیدا کردن راه حلی مشکل تحویل خودروهای گازسوز را برای سال ۹۹ مرتفع کند.