رونمایی رئیس شورای اروپا از طرح بلندمدت احیای اقتصاد اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شارل میشل» رئیس شورای اروپا از طرح خود برای اجرای یک برنامه گسترده با هدف احیای اقتصاد اتحادیه اروپا رونمایی کرده و ابراز امیدواری کرد که رهبران ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در نشست‌هایی که در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئیه برگزار خواهند شد، طرح بلندمدت او برای بهبود اقتصاد این اتحادیه را تصویب کنند.

میشل با اشاره به برنامه پیشنهادی کمیسیون اروپا درباره یک بسته محرک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی شامل کمک‌های مالی به کشورهای عضو برای احیای اقتصادشان، بر این موضوع تاکید کرد که اکنون زمان تصمیم گیری و عمل است.

با این وجود رئیس شورای اروپا برخلاف قول پیشین در ماه فوریه، بودجه اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی را با کمی کاهش، به رقم یکهزار و ۷۴ میلیارد یورو رساند.

رقم اولیه در پیش‌نویس این بودجه در ماه فوریه یک هزار و ۹۴ میلیارد یورو درج شده بود.

رئیس شورای اروپا همچنین اعلام کرد که از محل بودجه‌ای ۵ میلیارد یورویی، به تمام صنایع ۲۷ کشور عضو اتحادیه که از برکزیت ضرر کرده‌اند، کمک خواهد شد.

شورای اروپا برای بازپرداخت وام ۷۵۰ میلیارد یورویی، از کشورهای عضو خواسته است تا نرخ‌های مالیاتی، خصوصا در زمینه انرژی‌های «غیرسبز» را افزایش دهند.

به این ترتیب صنایعی که در سال‌های آینده بیشترین تولید گازهای گلخانه‌ای را دارند، ناگزیر بالاترین نرخ مالیاتی نصیبشان می‌شود و دقیقا روند معکوس، شامل حال صنایع سبز خواهد شد.