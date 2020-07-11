به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان سید علی معرک نژاد اظهار داشت: تمامی پهنه ۷۵ هکتاری مجموعه تخت فولاد را می‌توان به عنوان یک موزه در نظر گرفت که از جمله بخش‌های با ارزش آن از لحاظ تاریخی و فرهنگی می‌توان به سنگ قبور، کتیبه‌ها، بناها و معماری‌هایی که در دوره‌های مختلف از جمله ایلخانی، صفویه و قاجار انجام شده اشاره کرد.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌های بالقوه باعث شده تا تخت فولاد تبدیل به یک سایت موزه شود که این سایت موزه نیاز به تجهیزات و امکانات اضافی ندارد بلکه برای راه اندازی سایت موزه‌ها، خوانا سازی در سه سطح تخت فولاد، سطح شهر اصفهان و در سطح ملی مورد نظر است.

مدیر مجموعه فرهنگی، مذهبی تخت فولاد اصفهان تصریح کرد: تبدیل تخت فولاد به سایت موزه گردشگری معنوی در حوزه جغرافیایی ملی و بین المللی چشم‌انداز این مجموعه بوده که قرار است با مشارکت‌هایی از سوی برخی نهادها به سرانجام برسد.

معرک نژاد افزود: با توجه به اینکه باید با استفاده از تعاملات و تبادلات فرهنگی در سطح ملی، برنامه ریزی های دقیقی انجام دهیم با کمیته ملی موزه‌های ایران که یک نهاد ملی است تفاهم نامه ملی امضا کردیم تا این نهاد در سطح بین المللی مجموعه را در زمینه‌های ارائه خدمات و آشنایی با سطح جهانی موزه‌ها حمایت و پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: امضای تفاهم نامه با کمیته ملی موزه‌های ایران سبب می‌شود بتوانیم تخت فولاد را به عنوان یک سایت موزه گردشگری به شبکه‌های موزه جهانی مرتبط کنیم.

مدیر مجموعه فرهنگی، مذهبی تخت فولاد اصفهان با بیان اینکه این تفاهم نامه به تبلیغات و بازاریابی ما در این زمینه کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در نوع خود بی نظیر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت سعی داریم اقدامات پویا سازی و خدمات بهتر را بر روی آثاری که در سال ۱۳۷۵ با کمک سازمان میراث فرهنگی اصفهان به ثبت ملی رسیده است، انجام دهیم.