متهم اصلی پرونده قتل خاشقجی، «بن سلمان» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی»، مظنون اصلی پرونده جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که دوم اکتبر ۲۰۱۸ در سرکنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید را «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی دانست.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این مصاحبه ضمن اشاره به صدور حکم بازداشت ۲۰ متهم فراری این پرونده از سوی دادستانی کل استانبول، تاکید کرد: اگرچه این دادگاه به صورت غیابی برگزار شد؛ اما از آنجایی که عربستان سعودی متهمان را به ترکیه تحویل نمی‌دهد، این دادگاه بسیار مهم است و تاکید می‌کنم که وکلای دفاع این متهمان از سوی دولت تعیین شده‌اند.



«اگنس کالامارد» همچنین افزود: چون این جنایت در ترکیه صورت گرفته، این کشور موظف به رسیدگی به پرونده است. همانطور که در گزارش تاکید کردم ترکیه در امر رسیدگی به پرونده خاشقجی بسیار جدی عمل کرد و هیچ سند و مدرکی در مورد تخلف در این پرونده به دست من نرسیده است.



وی در ادامه تأکید کرد: این پرونده به صبر بالایی نیاز دارد، عدالت دیر یا زود برقرار خواهد شد. تصور می‌کنم بسیاری از دولت‌ها می‌خواهند با مانع تراشی توان‌مان را برای صبر و عدالت از دست بدهیم.



گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد: تصور اینکه محمد بن سلمان در دادگاه حاضر شود، سادگی است؛ این موضوع در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت و مستلزم زمان است. باید به دولت‌ها یادآوری کنیم که دست یکی از آمران جنایت خاشقجی به خون آلوده است.

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و هرگز از آن خارج نشد.



ریاض در ۲۰ اکتبر همان سال قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از «درگیری» با چند نفر در داخل کنسولگری «فوت» کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند!



دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرد که ۵ تن از متهمان پرونده قتل خاشقجی به اعدام و ۳ مظنون نیز مجموعاً به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.



سعود القحطانی از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبی سرکنسول عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه تبرئه شده‌اند!



دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است.