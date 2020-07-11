مشکلات امروز کشور به دلیل اشتباه در نوع انتخاب مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی شنبه شب در نشست صمیمی با خبرنگاران رسانههای گروهی استان که در دفتر نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در قزوین برگزار شد به سوالات مختلف خبرنگاران در زمینههای ساخت مصلی در تاکستان، وضعیت حجاب و عفاف در جامعه، ضعف در مدیریت استان، علت رواج بداخلاقی در جامعه پاسخ گفت.
آیت الله علی اسلامی در این نشست که در فضایی صمیمی و توأم با حوصله و صبوری نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد به فلسفه بعثت پیامبران اشاره کرد و گفت: پیامبر نسبت به حکمت و بعثت بیاناتی دارد و یکی از احادیث برانگیخته شدن برای تحقق اخلاق در جامعه بود تا انسانها از بد رفتاری زمینی فاصله بگیرند و به رحمانیت فکر کنند.
وی افزود: انسان جانب ملکوت و آسمانی و هم جنبه زمینی و خلافت اللهی دارد و پیامبر آمد تا جلوس شیطانی در انسان کم رنگ شود و بر افراد احاطه نکند و در میان دوراهی بین حاکمیت الله و شیطان مسیر درست انتخاب شود.
امام جمعه تاکستان تصریح کرد: برای انتخاب مسیر زندگی انسان آزاد است و میتواند در مسیر خطا و شیطانی و یا راه درست و اولیای خدا قرار گیرد اما اولیای الهی و پیامبران آمدند تا مسیر هدایت و نزدیکی به خدا را نشان دهند و هر کسی در مسیر الهی قرار گرفت به سعادت میرسد.
وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی، بعثت پیامبر برای تقویت پاکیها، زیباییها، ارزشها و تضعیف رفتار شیطانی بود و انقلاب اسلامی هم در همین مسیر شکل گرفت و تداوم یافت.
اسلامی گفت: آدم شدن کار سختی است و آموزههای دینی، بعثت انبیا، رسالت اولیا و جهاد فی سبیل الله برای رفتن به سمت فضائل و زیباییهای آفرینش است.
نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر جامعه به سمت غارت بیت المال، رانت، دزدی و رشوه کشیده شود یعنی در مسیر انقلاب و اهداف آن نرفتهایم.
وی بیان کرد: بد اخلاقی ریشههای زیادی دارد و مهمترین علل آن غلبه نفس، مال اندوزی، دنیا طلبی، دوری از آموزههای دینی و قرآنی است.
اقتصاد کشور راضی کننده نیست
آیت الله اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور یادآور شد: اقتصاد فعلی جامعه راضی کننده نیست و بندرت در جایی شرایط مطلوب و مورد قبول است و گرانی بیش از حد و کمرشکن موجب نگرانی مردم شده است.
وی اضافه کرد: مردم خوبی داریم زیرا در بدترین شرایط هم وقتی رهبری طرح کمک مومنانه را مطرح کردند همه مردم پای کار آمدند و نشان دادند در بدترین شرایط هم روحیه کمک به همنوع را دارند و در این راه تابع رهبری هستند.
اسلامی اظهار داشت: دشمن خواب زیادی برای ما دیده بود و اگر هدایت رهبری و پشتیبانی مردم نبود و نهادها، ارگانها و کمیتهها و نهادهای انقلابی و توده مردم کمک نمیکردند برخی مشکلات همچنان باقی بود.
دولت وضعیت اقتصاد را سرو سامان دهد
امام جمعه تاکستان با انتقاد شدید از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم گفت: در این زمینه نقد جدی بر دولت دارم و به نظر میرسد بسیاری از مدیران اقتصادی دولت تخصص و توان لازم را ندارند که وضعیت کشور به این شرایط رسیده است.
وی گفت: متأسفانه معنویت و اخلاق هم در کشور آسیب دیده و مسئولان باید به تعهدات خود عمل کنند تا کارهای زمین مانده به سامان برسد.
آیت الله اسلامی به خبرنگاران توصیه کرد کتاب «علل گرایش به مادی گری» اثر استاد شهید مطهری را مطالعه کنند تا بدانند چرا اخلاق در جامعه کم رنگ شده و مادی گری رواج پیدا میکند.
وی اظهار داشت: انسان به سمت مادیات گرایش دارد و این وضعیت ذاتی است و همین وابستگی به دنیا موجب بداخلاقی هم میشود.
اسلامی اضافه کرد: گاهی برای خود در داخل بت ساختهایم و بت نفس، باند بازی و جریانهای سیاسی ما را از حق مداری دور میکند که این رویکرد باید تغییر کند.
وی اضافه کرد: امروز دشمن همه امکانات خود را بسیج کرده تا به باورها آسیب بزند و از شهید کردن سردار سلیمانی هم دریغ نکرده و رئیس جمهور یک کشور به این ترور افتخار میکند که نشان میدهد دشمنان با چه امکانات و نیتی برای ضربه زدن به ما بسیج شدهاند.
امام جمعه تاکستان گفت: از پاکستان فرماندههای داعش مرخصی گرفته وارد کشور شد تا ترور کنند و کشور نا امن شود و این میزان هجمه از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است که حتی اجازه فروش نفت ما را نمیدهند و دشمن از داخل هم میخواهد ملت را مأیوس کند که باید مراقب باشیم.
مشکلات ما ناشی از انتخاب غلط در انتخابات است
وی با اشاره به ریشه برخی مشکلات کشور و مدیریت ضعیف در استان گفت: وقتی به کسانی رأی میدهیم که سلامت ندارند وضعیت اینگونه میشود.
آیت الله اسلامی اظهار داشت: وزیر و وکیل با انتخاب مردم است و هر چند ملت ایران فداکار و صبور و شاکر است اما گاهی به کسانی رأی میدهد که بد عمل میکنند و کشور را به این شرایط میرسانند و آنچه پیش آمده خودمان مقصر هستیم.
از فرهنگ غافل شده ایم
وی بیان کرد: در کنار اقتصاد ناسالم شاهد بی توجهی در عرصه فرهنگ هم هستیم و باید این بی توجهی جبران شود تا جامعه بیش از این آسیب نبیند.
ساخت مصلی در تاکستان یک ضرورت است
امام جمعه تاکستان در خصوص ساخت مصلی در این شهر اظهار داشت: در تاکستان مسجد جامعی که بتواند نیازهای دینی و فرهنگی همه مردم را تأمین کند نداریم و نظم و سامان مناسبی در مساجد محدود شهر دیده نمیشود و در اقامه نماز جمعه هم فضای مناسبی نداریم و به همین دلیل موضوع ساخت مصلی با کاربریهای چند گانه مطرح شد.
وی اضافه کرد: این مکان فقط مصلی نیست و ۱۲ پروژه در فضایی به وسعت ۳۰ هزار مترمربع پیش بینی شده که سالن آمفی تئاتر، استخر، کتابخانه دیجیتال و مجتمع فرهنگی هم ایجاد میشود تا بتواند به نیازهای فرهنگی و ورزشی و مذهبی جوانان منطقه پاسخ دهد.
اسلامی گفت: این مجموعه فرهنگی و دینی با کمک خیرین ساخته خواهد شد و تلاش میکنیم فاز اول مصلی امسال آماده شود تا مردم تاکستان از آن استفاده کنند.
جوان گرایی امامان جمعه را میپسندم
نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در خصوص جوان گرایی امامان جمعه اظهار داشت: البته این جوان گرایی بیانگر کنار گذاشتن افراد پیش کسوت، با تجربه و با سابقه نیست بلکه در کنار افراد با تجربه میتوانیم از امامان جمعه جوان هم استفاده کنیم و این کار بر اساس شرایط هر منطقه میتواند محقق شود.
وی اظهار داشت: نماز جمعه انتصابی است و مجلس خبرگان انتخابی و من نیز تا هر وقت مسئولان شورای سیاست گذاری صلاح دانستند به عنوان امام جمعه در خدمت مردم خواهم بود و هر گاه صلاح نبود در کسوت نمایندگی مردم در مجلس خبرگان خدمتگزار هستم.
نامه یک روحانی موجب سو استفاده دشمن شد
آیت الله اسلامی در خصوص نامه یک روحانی (موسوی خوئینیها) اظهار داشت: نامه ایشان دو عیب اساسی داشت و اینجانب هم میخواستم جوابیه دهم اما چون دیدم برخی تشکلها پاسخ آن را دادند دیگر نیازی ندیدم اما امروز می گویم دشمن از این نامه سو استفاده و تلاش کرد همه مسائل را به نام نظام تمام کند و به ارکان دینی کشور آسیب بزند.
وی بیان کرد: این نامه دشمنان نظام را خوشحال کرد و به آرامش جامعه آسیب زد و دشمنان فکر کردند به راحتی قادرند از این نامه بهره برداریهای سیاسی کنند اما اینگونه نشد.
امام جمعه تاکستان تصریح کرد: گویی نویسنده این نامه در فضای جامعه نبودند در حالی که باید پرسید مگر کسانی که امروز سر کار هستند و مسئولیت دارند از جناح شما و این وضعیت دست پخت شما نیست؟
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف شدید مدیریت در استان هم افزود: اگر امروز در مدیریت استان انتقادی هست به خاطر رأی مردم است و باید پذیرفت که مردم خودشان به جناحی رأی دادند که امروز باید مدیران ما غیر بومی باشند و بودجه ما در پایینترین جایگاه قرار گیرد.
اسلامی از رسانهها خواست زبان گویای مردم باشند و مشکلات را مطرح کنند تا مدیران پاسخگو شوند.
نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اقتدار امروز کشور به گونهای است که ۵ کشتی را روانه کشورهای دیگر کردیم و آمریکا جرأت نکرد مانع حرکت آن شود و این موضوع بیانگر اقتدار نظام است.
وی گفت: سپاه پاسداران چنان سیلی محکمی به دشمن زده که اقتدار کشور را بیشتر کرده و این عزت مدیون خون شهداست که سربازان گمنام ما تروریست و فتنه گرانی چون ریگی و زم را دست بسته وارد کشور میکند تا به سزای اعمالشان برسند و باور کنید که قدرتهای مستکبر از شما میترسند به شرط آنکه در داخل با هم باشیم و وحدت را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
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