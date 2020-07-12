بهنوش بختیاری به «ماتیک مخملی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بهنوش بختیاری به پروژه فیلم بلند داستانی «ماتیک مخملی» پیوست و قرار است نقش متفاوتی را در این فیلم بازی کند.

این فیلم که از تولیدات جدید موسسه فیلم سازی «یکان تصویر تهران» است، در ژانری اجتماعی و با نگاهی آسیب‌شناسانه به معضلات و مشکلات زندگی در کلانشهر تهران پرداخته است و در خلاصه داستان این اثر آمده است که؛ اینجا جای ماندن نیست باید رفت و سفر کرد تا به آرامش رسید اما مطمئن نیستم جای جدید به من آرامش بدهد.

این پروژه هم اکنون در مرحله پیش تولید بوده و انتخاب عوامل و بازیگران همچنان ادامه دارد.

برخی از عوامل و دست‌اندرکاران که حضور آنها در این فیلم قطعی شده است، عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا یکانی، نویسنده: پدرام افشار، دستیار اول کارگردان، برنامه ریز و بازیگردان: افشین سنگ چاپ، دستیاران کارگردان: مهسا مولائیان، کسری محمدی، تصویربردار: بهرام لطفی، صدابردار: هادی معنوی پور، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: علیرضا صفری دولو، منشی صحنه: روژین تیزهوش، چهره پرداز: شهره خراسانی، مدیر تولید: سجاد جنگی، طراح صحنه و لباس: میلاد عارفی نیا.

انتخاب بازیگران این پروژه همچنان ادامه دارد.

بهنوش بختیاری، فاطمه شکری، جواد زیتونی، اکرم علمدار، مسعود براتی و رایحه تیموری از جمله بازیگران این فیلم هستند.