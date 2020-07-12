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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۰۲

بهنوش بختیاری به «ماتیک مخملی» پیوست

بهنوش بختیاری به «ماتیک مخملی» پیوست

بهنوش بختیاری در فیلم داستانی «ماتیک مخملی» به کارگردانی محمدرضا یکانی بازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بهنوش بختیاری به پروژه فیلم بلند داستانی «ماتیک مخملی» پیوست و قرار است نقش متفاوتی را در این فیلم بازی کند.

این فیلم که از تولیدات جدید موسسه فیلم سازی «یکان تصویر تهران» است، در ژانری اجتماعی و با نگاهی آسیب‌شناسانه به معضلات و مشکلات زندگی در کلانشهر تهران پرداخته است و در خلاصه داستان این اثر آمده است که؛ اینجا جای ماندن نیست باید رفت و سفر کرد تا به آرامش رسید اما مطمئن نیستم جای جدید به من آرامش بدهد.

این پروژه هم اکنون در مرحله پیش تولید بوده و انتخاب عوامل و بازیگران همچنان ادامه دارد.

برخی از عوامل و دست‌اندرکاران که حضور آنها در این فیلم قطعی شده است، عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا یکانی، نویسنده: پدرام افشار، دستیار اول کارگردان، برنامه ریز و بازیگردان: افشین سنگ چاپ، دستیاران کارگردان: مهسا مولائیان، کسری محمدی، تصویربردار: بهرام لطفی، صدابردار: هادی معنوی پور، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: علیرضا صفری دولو، منشی صحنه: روژین تیزهوش، چهره پرداز: شهره خراسانی، مدیر تولید: سجاد جنگی، طراح صحنه و لباس: میلاد عارفی نیا.

انتخاب بازیگران این پروژه همچنان ادامه دارد.

بهنوش بختیاری، فاطمه شکری، جواد زیتونی، اکرم علمدار، مسعود براتی و رایحه تیموری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 4971561

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