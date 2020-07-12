کمیل قاسمی: مدال طلای مشترک برای من و حریف روسی معنایی ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل قاسمی در خصوص اعلام خبر دریافت مدال طلا المپیک ۲۰۱۲ لندن توسط وی اظهار کرد: من هم صحبت‌های دیروز را شنیدم. از اینکه اعلام شد قانونی در اتحادیه جهانی نداشتیم که اگر نفرات برتر دوپینگ کنند، چه کسی جایگزین آنها می شود، تعجب کردم! چون زمانی که کشتی‌گیر گرجستانی که در المپیک به مدال نقره رسیده بود دوپینگش مثبت اعلام شد، از بین من و حریف روسی (بلال ماخوف)، که هر دو مشترکا سوم شده بودیم، حریف روسی مرا به عنوان نفر دوم معرفی کردند و گفتند مطابق قانون، آخرین نفر بازنده به کشتی‌گیر دوپینگی جایگزین وی می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین مبنا هم وقتی آرتور تایمازوف ازبکستانی که در وزن ما مدال طلا گرفته بود، دوپینگش مثبت اعلام شد، اتحادیه جهانی کشتی، مرا بعنوان نفر اول و دارنده مدال طلای المپیک اعلام کرد. این یعنی اتحادیه جهانی در این مورد قانون داشته و دارد.

قاسمی تصریح کرد: اما دیروز اعلام کردند روس‌ها کشتی‌گیر خودشان را کنار من به عنوان دارنده مدال طلا قرار داده اند و این یعنی فقط روس‌ها توانستند نقره خود را طلا کنند. البته اینها حرفهایی است که در داخل زده می‌شود و هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

وی تاکید کرد: فدراسیون باید پیگیری کند که اتحادیه جهانی در این مورد قانون دارد و مطابق قوانینش طلا حق ایران است .آیا اگر الان تست دوپینگ تایمازوف ازبکستانی منفی شود و به او مدال طلا را بدهند، مدال نقره ای که به کشتی‌گیر روس داده بودند را به طور مشترک به من هم می‌دهند؟

قاسمی در پایان افزود: همچنان منتظر پاسخ نامه ارسالی صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به رئیس اتحادیه جهانی کشتی هستم. امیدوارم حق ایران حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونیگفت: هیات رئیسه کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد چنانچه نفرات اول و دوم یک وزن المپیک دوپینگ‌شان مسجل شود، نفرات سوم مشترک صاحب مدال طلای المپیک می‌شوند و نفرات پنجم هم مدال برنز مشترک می گیرند. این موضوع در اسفند ماه تمام شده و منتظر تشکیل جلسه هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در این خصوص هستیم.