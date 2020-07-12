به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسم کنکور و کلاس کنکور به گونه‌ای با هم گره خورده است که دیگر کمتر دانش آموزی وجود دارد که پایش به کلاس‌های کنکور باز نشده باشد! دلیلش هم این است که یاد گرفتن مطالب درسی و همینطور نکات تستی و کنکوری توسط اساتید و معلم‌هایی که سال‌هاست وقتشان را صرف آموزش دانش آموزان کنکوری کرده‌اند، نتیجه فوق‌العاده‌ای به همراه دارد.

تصورش را بکنید که معلمی که با زیر و بم سوالات کنکور آشنایی دارد و هرسال به دقت تست‌های کنکور را بررسی می‌کند تا هیچ نکته و مطلبی از زیر دستش در نرود، درس‌های کنکور را به شما آموزش بدهد. چه چیزی از این بهتر؟!

همین مسئله هم باعث می‌شود که همه برای رفتن به کلاس کنکور سر و دست بشکنند و البته موجب می‌شود که گاهی کلاس‌های مدنظرتان خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنید پر شوند یا مجبور شوید در کلاسی با دو برابر ظرفیت عادی شرکت کنید. اینجاست که نام کلاس کنکور آنلاین مطرح می‌شود.

کلاس کنکور آنلاین؛ شرکت کنیم یا نه؟

چه کسی دوست ندارد راحت و آسوده در خانه بنشیند و در عین حال در کلاس کنکورش هم شرکت کند؟! در این گرمای هوا و شلوغی و ترافیک بیرون رفتن از خانه و برگشتن با ناراحتی و کلافگی آزاردهنده است.

فکرش را بکنید صبح از خواب بیدار شده‌اید و با انرژی نشسته‌اید پای درس‌هایتان. حسابی درس می‌خوانید و تست می‌زنید تا ناگهان یادتان می‌افتد کلاس کنکورتان که آن سر شهر است نیم ساعت دیگر شروع می‌شود. دیگر خودتان تصور کنید که با چه وضع و استرسی وسایلتان را باید جمع کنید و لباس بپوشید و ماشین بگیرید و تا آن سر شهر بروید تا خسته به کلاس برسید.

حالا وقتی کلاستان آنلاین باشد، پنج دقیقه قبل از شروع کلاس میزتان را مرتب می‌کنید، وسایل موردنیازتان را دم دستتان می‌گذارید، چایتان را می‌نوشید و با خیال راحت کلاس آنلاین کنکورتان را شروع می‌کنید!

چرا کلاس کنکور آنلاین تام‌لند؟

اساتید باتجربه تام‌لند تجربه سال‌ها تدریس در بهترین مدارس تهران را داشته و آنقدر با دانش آموزان کنکوری سر و کله زده‌اند که دیگر با یک جمله می‌توانند عمق مطلب را به شما برسانند!

حتماً بارها و بارها از همکلاسی‌ها و معلم‌ها شنیده‌اید که برای موفقیت در کنکور باید دروس را مفهومی بخوانید و یاد بگیرید. جالب است بدانید که تام‌لند نیز همین هدف را دنبال می‌کند. به همین خاطر در کلاس‌های آنلاین سالیانه، اساتید زیر و بم کتاب‌های درسی را به شما آموزش می‌دهند.

البته شیوه ارائه معلم‌ها هم مسئله بسیار مهمی است. گاهی برخی از معلم‌ها با وجود سواد بالا و دانش کافی، نمی‌توانند مباحث درسی را آن طور که باید به دانش آموزان منتقل کنند. در واقع شیوه ارائه آن‌ها ضعیف است و همین باعث می‌شود دانش آموزان بعد از تمام شدن کلاس احساس کنند چیز زیادی از درس متوجه نشده‌اند.

یکی از مزیت‌های مهم تام‌لند بر همین موضوع استوار است. شما وقتی در کلاس کنکور آنلاین تام‌لند حضور پیدا می‌کنید، اساتید به گونه‌ای درس می‌دهند که احساس می‌کنید در کلاس واقعی نشسته‌اید و هر لحظه منتظرید تا معلم صدایتان کند و از شما سوال بپرسد! لحن رسا، صدای گیرا و همینطور تسلط کامل به مباحث همان چیزهایی هستند که اساتید تام‌لند را متمایز می‌کنند.

کلاس آنلاین تام‌لند غیرممکن‌ها را ممکن کرده است!

وقتی در مورد کلاس‌های کنکور پرس و جو می‌کنید، احتمالاً مشاهده کرده‌اید که بسیاری از کلاس‌ها بر اساس سطح دانش آموزان کنکوری طبقه بندی شده و مباحث درسی به شکل متفاوتی در آن‌ها تدریس می‌شود.

اما در کلاس آنلاین نکته و تست تام‌لند فرقی نمی‌کند شما در چه سطحی باشید. شاید از همه همکلاسی‌هایتان عقب‌تر هستید و ناگهان به فکر درس خواندن افتاده‌اید، شاید هم در سطح متوسطی هستید و برخی از درس‌ها را خوب خوانده‌اید، بعضی درس‌ها را هم تا به حال شروع نکرده‌اید؛ یا اصلاً شاید دانش آموز زرنگ و درس خوانی باشید و تا اینجای کار، قدم به قدم با برنامه منظم پیش آمده‌اید.

فرقی نمی‌کند در چه وضعیت درسی باشید، در هر صورت تام‌لند در کلاس‌های کنکور آنلاین خود به شما کمک می‌کند تا با بهترین نکات تستی و کنکوری آشنا شده و نتایج بسیار خوبی کسب کنید.

حالا جالب است بدانید که با تمام این مزایایی که کلاس کنکور آنلاین در اختیارتان می‌گذارد، باز هم نسبت به کلاس‌های حضوری کنکور از نظر قیمتی به صرفه‌تر است. در واقع هم هزینه رفت و آمد را از شما کم می‌کند و هم پول کمتری برای کلاس‌هایتان می‌پردازید.

کلاس کنکور آنلاین تام‌لند شرایطی را به وجود آورده که دانش آموزان از هرجای ایران بتوانند از آموزش‌های بهترین اساتید کنکور استفاده کنند. تا وقتی کلاس کنکور فقط در کلاس‌های حضوری خلاصه می‌شود، بسیاری از دانش آموزان در شهرهای مختلف از کمبود امکانات و کلاس‌های مناسب برای کنکور گله‌مند بودند.

اما حالا تام‌لند در کنار شماست تا هر از نقطه از ایران، فقط با یک کلیک به بهترین کلاس‌های آموزشی و نکته و تست دسترسی داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که مدیران تام‌لند با تجربه‌ی سال‌ها مدیریت بهترین مدارس تهران، از بهترین و باتجربه‌ترین اساتید ایران بهره می‌برند تا شما با خیال راحت در این کلاس‌ها شرکت کرده و به نتیجه دلخواهتان در کنکور برسید.

برای موفقیت در کنکور ۱۴۰۰، کلاس‌های آنلاین تام‌لند در خدمت شماست تا موفقیت در کنکور را از نزدیک احساس کنید. هم اکنون می‌توانید برای ثبت نام و مشاهده جدول برگزاری کلاس‌های تام‌لند به سایت https://tamland.ir مراجعه کنید.

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