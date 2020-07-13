حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر اخیر سرلشکر باقری به سوریه و امضا توافقنامه نظامی میان دو کشور، گفت: سفر سرلشکر باقری به سوریه پیام بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان دو کشور به همراه داشت و امضای توافقنامه همکاری‌های مشترک نظامی میان دمشق و تهران نشانه عمق روابط استراتژیک دمشق و تهران است.

وی افزود: جمهوری عربی سوریه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از کشورهای جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت و از آن زمان روابط دو کشور بر اساس شکل گیری محور مقاومت و توسعه منافع مشترک آغاز شد و تاکنون این روابط علیرغم فشارهایی که به سوریه برای خروج از محور مقاومت صورت گرفت حفظ شده است.

کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: مرحوم «حافظ اسد» رئیس جمهور پیشین سوریه اعتقاد داشت که ایران عمق استراتژیک جمهوری عربی سوریه و سوریه هم عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است.

هانی زاده گفت: بر اساس همین نظریه بود که روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و دفاعی تا امروز استمرار یافت.

وی با اشاره به اینکه این سفر در پی حملات مکرر ارتش رژیم صهیونیستی به حریم هوایی سوریه صورت گرفت، اظهار داشت: از مدت‌ها پیش در ماه، حدود ۲۲ حمله هوایی از سوی رژیم صهیونیستی علیه سوریه انجام می‌گرفت و مراکز حساس نظامی این کشور را هدف قرار می‌داد.

هانی زاده افزود: متاسفانه همکاری‌های سوریه با برخی هم پیمانان این کشور در رابطه با دفاع هوایی محکم نبود؛ یعنی منافع مشترک برخی کشورهای هم پیمان سوریه به گونه‌ای بود که این کشورها که سال‌ها با سوریه همکاری می‌کردند، قصد داشتند عصا را از وسط بگیرند و روابط خود را هم با اسرائیل و هم با سوریه حفظ کنند.

وی اضافه کرد: از این رو دولت سوریه برای تقویت پدافند هوایی و دفاع هوایی خود از ایران استمداد کرد و با توجه به تجربه‌ای که ما در زمینه دفاع هوایی داریم و سامانه‌های ضد هوایی که در اختیار ما است، دولت سوریه تقاضا کرد که ایران مستقیماً ورود کند.

کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: توافقنامه‌ای که امضا شد در واقع دفاع هوایی مشترک سوریه و ایران در مقابل تجاوزات مکرر ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه است و به همین دلیل این همکاری و توافقنامه می‌تواند به تقویت محور مقاومت منجر شود.

هانی زاده افزود: در پی این سفر، رژیم صهیونیستی باید این پیام را رمزگشایی کند که ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه باقی خواهد ماند و اجازه نخواهد داد حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه موجب تضعیف این کشور و محور مقاومت شود.

وی گفت: به همین جهت این یک توافقنامه راهبردی و دفاع مشترک است که بر اساس نیاز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به امضا رسیده است.