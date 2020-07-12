به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به قدرت نظامی گروه‌های مقاومت و در معرض تهدید قرار گرفتن اراضی اشغالی اذعان کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: مقامات اسرائیلی ترجیح دادند با حملات هوایی علیه اهدافی در سوریه از نفوذ ایران در این کشور بکاهند اما این حملات نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. این حملات حتی نمی‌تواند از دقت موشک‌های حزب الله لبنان بکاهد.

بر اساس این گزارش، امروزه، بیش از ۲۰۰ هزار خمپاره موشکی و موشک کوچک و بزرگ به سمت مراکز مهم در اراضی اشغالی و اهداف استراتژیک و زیرساخت‌ها و هم چنین ایستگاه‌های سوخت نشانه رفته است.

سطح توان نظامی برای مقابله با این تهدیدات و حمایت از جبهه داخلی پایین بوده و ما نمی‌توانیم با شلیک هزاران موشک به صورت روزانه رو به رو شویم در ادامه این گزارش آمده است: این تهدیدات موشکی باعث شده اسرائیل بیشتر از دیگر مکان‌های جهان، در معرض تهدید قرار بگیرد. طی دهه اخیر که این تهدیدات علیه اسرائیل شدت گرفته است فرماندهان امنیتی و مسئولان سیاسی ما در خواب عمیقی فرو رفته است. نه ارتش و نه مسئولان ما آماده مقابله با این تهدید که در برابر چشم‌های پیشرفته‌تر شده، نیستند.

در این گزارش نوشته شده است: سطح توان نظامی برای مقابله با این تهدیدات و حمایت از جبهه داخلی پایین بوده و ما نمی‌توانیم با شلیک هزاران موشک به صورت روزانه رو به رو شویم. حملات هوایی اسرائیل علیه سوریه باعث می‌شود به اسرائیلی‌ها این حس داده شود که اوضاع تحت کنترل است اما این‌طور نیست.

به نوشته این گزارش، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان به تازگی اعلام کرده که پروژه افزایش دقت موشک‌های مقاومت به صورت موفقیت‌آمیز انجام شده است.