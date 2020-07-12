پروژه برقی کردن مرکز خطوط انتقال نفت و مخابرات سبزوار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با ظهر یکشنبه در شرکت خطوط لوله و مخابرات شمال شرق در شاهرود ضمن بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی طرح برقی کردن مرکز انتقال خطوط لوله و مخابرات سبزوار انجام شد، بیان کرد: یکی از محورهای این طرح افزایش قدرت برق از ۲۱۰ کیلوولت به چهار هزار کیلوولت است که می‌تواند مزیت‌های ویژه‌ای را از جمله کاهش هزینه به دنبال داشته باشد.

وی افزود: احداث خط انتقال ۲۰ کیلوولت هوایی دو مداره به طول پنج کیلومتر با هادی ۱۲۰ (روکش‌دار)، احداث خط برق زیرزمینی به طول بیش از یک کیلومتر از محل پست ۱۳۲ کیلوولت باشتین با شش رشته کابل یک در ۱۸۵ از دیگر بخش‌های این طرح محسوب می‌شود.

معاون فنی خط ولوله منطقه شمال‌شرق با بیان اینکه این طرح در مراحل بعدی شاهد نصب سه دستگاه الکتروپمپ اصلی شش کیلوولتی به قدرت یک هزار و ۳۱۰ کیلووات نیز خواهد بود، ابراز کرد: یکی از مهمترین اهدافی که شرکت در تحقق برقی کردن مرکز خطوط لوله و مخابرات سبزوار دنبال می‌کند کاهش آلاینده‌های زیست محیطی نسبت به سوخت‌های فسیلی است.

دهقان با بیان اینکه افزایش راندمان نسبت به سوخت‌های فسیلی از دیگر مزیت‌های برقی کردن مرکز سبزوار است، تاکید داشت: شرکت با اجرای این طرح به دنبال کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات و کاهش وابستگی تأمین اقلام از خارج از کشور است که به حمدالله در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح برقی کردن مرکز سبزوار بخش‌های دیگری هم دارد که در آینده به آن اضافه می‌شود، تاکید کرد: خرید و نصب شش سلول پست برق و تابلو فشار متوسط همچنین ایجاد یک باب سوئیچ خانه سه سلولی در ورودی مرکز انتقال نفت و نصب پست ۴۰۰ به ۲۰ هزار ولت هوایی داخل تلمبه‌خانه از دیگر بخش‌های طرح هستند که اجرایی خواهند شد.

معاون فنی خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال شرق با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات برای این پروژه همچنین طراحی و انواع عملیات مختلف الکتریکال ۱۲ میلیارد ریال خواهد بود، ابراز کرد: کاهش هزینه تأمین سوخت مرکز خطوط لوله و مخابرات سبزوار یکی از مهمترین مزیت‌های این طرح است.