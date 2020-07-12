اکران «آنجا همان ساعت» یک هفته عقب افتاد/ فعلاً محرومیت نداریم

مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۲۲ تیرماه شورا گفت: در جلسه امروز مقرر شد فیلم سینمایی «زن‌ها فرشته‌اند ۲» ساخته آرش معیریان از چهارشنبه ۲۵ تیرماه به نمایش دربیاید. هرچند پیش‌تر اعلام شده بود فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» ساخته سیروس الوند هم از همین هفته اکران شود اما صاحبان فیلم اعلام کردند این اثر کارهایی برای انجام دارد از همین رو شورا تصمیم گرفت یک هفته دیگر هم به «آنجا همان ساعت» فرصت بدهد و با یک هفته تاخیر روی پرده برود.

در شرایط کرونایی فعلاً محرومیت نداریم

شایسته درباره انصراف فیلم سینمایی «پیشی میشی» ساخته حسین قناعت از اکران و محرومیت ۶ ماهه در نظر گرفته‌شده در نظام‌نامه اکران برای فیلم‌های انصرافی بیان کرد: با توجه به اینکه وضعیت فعلی کرونایی و خاص است، در این دوره چندان محرومیت نخواهیم داشت به همین دلیل امیدواریم این فیلم هم مشمول این محرومیت نشود.

دبیر شورای صنفی نمایش درباره شروع اکران فیلم‌های خارجی در برخی سالن‌های سینمایی عنوان کرد: در جلسه هفته آینده درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

بازگشت شورای صنفی اکران به خانه سینما منتفی شد؟

شایسته در پایان در حالی محل برگزاری جلسه این هفته شورای صنفی اکران را هم «سازمان سینمایی» اعلام کرد که اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با بروز برخی حواشی و اعتراضات نسبت به انتخابات شورای صنفی و طرح برخی شائبه‌ها درباره اعمال نظر مدیران سازمان سینمایی در این شورا، حسین انتظامی به‌عنوان رئیس سازمان در توئیتی اعلام کرد: «شورای صنفی نمایش قرار نیست در جایی غیر از خانه سینما تشکیل شود. با یک خبر نادرست به دنبال ایجاد نگرانی صنفی و دوقطبی‌سازی‌اند. دولت متوجه اعتبار نهادهای مدنی هست. من هم که خاستگاه صنفی دارم، در پاسداری از این سیاست دولت جدی‌ترم چرا که قدر و قدرت نهادهای مدنی را می‌دانم.»

شورای صنفی نمایش از ابتدای سال ۹۹ کلیه جلسات خود را در سازمان سینمایی برگزار کرده است.