عباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه هنوز برنامه آماده سازی مصوب و تضمین شده‌ای برای تیم ملی بسکتبال با ویلچر نداریم، گفت: کمیته ملی پارالمپیک اینگونه مصوب کرده بود که از مهرماه با حمایت این کمیته وارد اردوی آماده سازی برای پارالمپیک توکیو شویم. البته آن موقع خبری از موج دوم کرونا نبود درحالی که این روزها به شدت درگیر این موج هستیم.

وی تصریح کرد: جدا از برنامه مصوب کمیته ملی پارالمپیک و به عنوان سرمربی تیم ملی، در نظر داشتم تا قبل از مهرماه و با حمایت فدراسیون جانبازان و انجمن بسکتبال با ویلچر یکی دو مرحله اردو برای تیم ملی در یکی از شهرهای سفید برگزار کنم اما به خاطر موج دوم کرونا و بحرانی که ایجاد کرده، از این برنامه هم صرف نظر کردیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با تاکید بر اینکه مشخص نیست بتوانیم از مهرماه وارد اردوی آماده سازی شویم، تصریح کرد: طبق برنامه قبلی، مهرماه دیرترین زمان مقرر برای شروع تمرینات‌مان است اما با شرایطی که این روزها کرونا در کشور ایجاد کرده، هیچ تضمینی نیست که بتوانیم در همین زمان برنامه های خود را اجرا کنیم. اگر به لحاظ کرونا شرایط به حالت عادی بازگردد، قطعاً آغاز به کارمان برای برگزاری اردو همان مهرماه خواهد بود.

آقاکوچکی همچنین در مورد چگونگی انتخاب اردونشینان تیم ملی بسکتبال با ویلچر در این شرایط که به خاطر کرونا هیچ رقابت باشگاهی برگزار نمی شود، تصریح کرد: یک فهرست ۲۰ نفره داریم. ۱۲ بازیکنی که تیم ملی را در تایلند و مسابقات کسب سهمیه المپیک همراهی کردند در کنار ۸ بازیکن دیگر این فهرست را تشکیل می دهند. برای آغاز اردو از این فهرست استفاده می کنیم اما قطعاً احتمال حضور نفرات جدید هم وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که محدودیت های ناشی از ویروس کرونا کم شده و لیگ باشگاهی بسکتبال با ویلچر برگزار شود، بازیکنان شرکت کننده در مسابقات را ارزیابی کرده و از بهترین هایِ آنها در اردو استفاه می کنیم. فرقی ندارد که این رقابت ها پیش از آغاز اردوهای تیم ملی باشد یا همزمان و بعد از آن انجام شود. در هر صورت ارزیابی لازم را از مسابقات باشگاهی خواهیم داشت تا بتوانیم بهترین های آنها را در تمرینات داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تاکید کرد: اگر از مهرماه اردو داشته باشیم، تا زمان بازی های پارالمپیک یک سال زمان خواهیم داشت. این زمان مناسبی است که بتوانیم آمادگی لازم را به دست بیاوریم. امیدوارم شرایط مهیا باشد و بتوانیم طبق برنامه پیش برویم.