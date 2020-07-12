میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در خوزستان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در حاشیه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شرایط استان خوزستان در زمینه شیوع کرونا در ۱۰ روز گذشته روند نزولی داشته است و امروز یکی از بیمارستان‌های میزبان بیماران کرونایی در این استان را از خدمات‌رسانی به بیماران کرونایی ترخیص کردیم.

وی افزود: بیمارستان شهید منفرد نیاکی ارتش دیگر میزبان بیماران کرونایی نیست چرا که تعداد بیماران آن تنها سه بیمارستان بود و تخت‌های خالی در سایر بیمارستان‌های کرونایی زیاد شده است.

استاندار خوزستان علت تخلیه بیمارستان منفرد نیاکی ارتش را از بیماران کرونایی را همراهی و عزم مردم در رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی و استفاده از ماسک دانست و به سیر نزولی پیشرفت بیماری کرونا در خوزستان اشاره کرد و گفت: اکنون میزان مرگ و میر و بستری‌های بیماران کرونایی در استان خوزستان رو به کاهش و نزولی هست و این حاصل تلاش همه است.

وی تصریح کرد: نباید این زحمات به هدر رود و نباید کاری کنیم که مثل برخی استان‌ها دوباره به روزهای اوج کرونا برگردیم و این امر دست خود مردم است.

استاندار خوزستان گفت: اگر مردم از ماسک استفاده و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند، این روند نزولی کرونا در خوزستان همچنان ادامه پیدا می‌کند.

شریعتی با اشاره به تصمیمات و مصوبات امروز ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، یادآور شد: بر اساس تصمیم و مصوبه ستاد استانی کرونا سازمان صمت خوزستان موظف و مکلف است که بر تولیدکنندگان ماسک نظارت کند و به صورت جدی از آنها بخواهد که ماسک‌ها را در استان توزیع کنند.

وی ادامه داد: همچنین قیمت‌گذاری توسط کمیسیونی در صمت انجام شود به طوری که همه مردم استان امکان خرید ماسک را داشته باشند.

استاندار خوزستان بیان کرد: اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان هم بر این موضوع نظارت می‌کند.

نظارت بر پاساژها و مراکز تجاری

شریعتی با اشاره به اجباری شدن زدن ماسک در ادارات دولتی از ۱۵ تیرماه امسال با مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، یادآور شد: همان طور که ستاد ملی مدیریت کرونا استفاده از ماسک را اجباری اعلام کرده است ما در اداره دولتی و مکان خدمات عمومی و نظارت جدی بر این مسئله را خواستار بودیم و قرار شد تا همه بر این موضوع نظارت کنند.

وی تصریح کرد: اگر چنین کاری صورت نگیرد مدیرکل و رئیس دستگاه مرتبط در زمینه هر نوع اتفاقی که ناشی از نزدت ماسک در اداره تحت امرش رخ دهد، مسئول است و باید جوابگو باشد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه به دادستان استان گفته شده است که به عنوان مدعی‌العموم این مورد را دنبال کند، تصریح کرد: به سازمان صمت تأکید کردیم که پاساژها و مراکز تجاری سر بسته را نظارت کنند و هر کدام را که رعایت نکردند از مسئول پاساژ تا مسئول تجاری بخواهند در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی کرونایی و دستورالعمل‌ها مرتبط واحد صنفی متخلف را پلمب کنند.

شریعتی افزود: کرونا بیماری است که سلامت آن جمعی هست و مفهوم جامعه و اجتماع را دوباره به ما برگردانده و همه باید به فکر هم و در کنار هم باشیم.

وی یادآور شد: سلامتی همه ما به هم مربوط است و این ویروس ما را به عقب بازگرداند و نشان داد که جامعه معنا و مفهوم دارد و این تفکرات جدید که اجتماع و جامعه معنا و مفهومی ندارد، شکست خورده است.

رئیس ستاد استانی مدیریت کرونا گفت: جوامعی که سنت‌های اسلامی در آن مورد تأکید است همچنان پابرجاست و به صورت مفهومی معنا دارد و تفکرات غربی در این زمینه‌ها به نوعی به چالش کشیده شد.

نتایج استفاده از ماسک

شریعتی درباره علت کاهشی بودن ۱۰ روزه روند پیشرفت بیماری کرونا در خوزستان، توضیح داد: مردم هم شرایط اقتصادی را رعایت می‌کردند و هم چرخش اقتصاد را در دستور کار داشتند و هم از ماسک استفاده می‌کردند تا امکان انتشار و انتقال کرونا به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه این کار ارزنده‌ای است که توسط مردم صورت گرفته، یادآور شد: اکنون نتایج آن را در سطح شهر جامعه می‌بینیم که روند بیماری کرونا در استان نزولی است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی و فاصله‌گذاری اجتماعی، تصریح کرد: ما نباید مغرور شویم و برای ادامه روند نزولی کرونا باید همچنان پروتکل‌های بهداشتی کرونایی را رعایت کنیم.

شریعتی گفت: باید فرمایش مقام معظم رهبری را که بر استفاده از ماسک تأکید کردند در دستور کار قرار دهیم چرا که این کار در کنترل و مدیریت بحران بیماری کرونا نقشی اساسی ایفا می‌کند.