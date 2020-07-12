تجمع بیشتر از ۱۰ نفر در ایلام ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز یکشنبه در بیست نهمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با مجلس یازدهم گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی خود را ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌بینند همه باید نسبت به این مهم اهتمام جدی داشته باشیم چراکه امروز تنها دارو مقابله با کرونا زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی با تاکید بر این مهم که صحبت‌های مهم امروز رهبری باید نصب العین همه ما باشد، اظهار کرد: به خاطر نقطه نظرات ارزشمند و صحبت‌های حکیمانه معظم له تشکر می‌کنم.

وی افزود: رهبر انقلاب خیمه نظام است و همه باید شنونده و اجرا کننده پیام او باشیم.

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن هشدار نسبت به شرایط امروز کرونا در استان، گفت: در حالی که در مرکز اعلام می‌شود که وضعیت استان از حالت قرمز و هشدار خارج شده است اما اینجا مشاهدات چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به موارد بالای ابتلا و فوتی در استان، تاکید کرد: مردم و مسئولان استان شرایط را عادی نگیرند، شرایط اینجا عادی نیست؛ هنوز در وضعیت قرمز هستیم!

استاندار ایلام در ادامه خواستار گزارش دهی و اطلاع رسانی درست دستگاه‌های درگیر در کار کرونا به مرکز شد و گفت: همه چیز باید سر جای خود و به موقع بیان شود و واقعیت‌ها و عملکرد را درست بیان نمائیم و انتقادات را نیز مد نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به این مهم که همه موظف به اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا هستیم، تاکید کرد: قصور در اجرای مصوبات پیگرد قانونی دارد و یکی از مهم‌ترین مصوبات هم ممنوعیت اجتماعات و گردهمایی‌ها است.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با اشاره به آمار بالای ابتلای کارکنان خواستار برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس شد و گفت: در ادارات هرگونه همایش سمینار و جلسات با تجمع بالا ممنوع است و در صورت ضرورت نشست‌ها بایست کمتر از ۱۰ نفر و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام شود.

استاندار ایلام در ادامه با تاکید بر الزام اجرای مصوبات در ادارات، گفت: مدیران بایست به کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، افراد مسن، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار مرخصی بدهند در غیر این صورت بایست پاسخگوی به خطر انداختن جان آنان باشند.

وی در ادامه بر استفاده از ماسک توسط همه افراد جامعه تاکید کرد و گفت: از مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان می‌خواهم که برای تهیه ماسک ارزان و در سطح وسیع اقدام نماید تا در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: البته لازم است پروتکل‌های بهداشتی را در مناطق مختلف استان بومی سازی کنیم تا مردم بهتر بتوانند در مقابل این بیماری از خود محافظت کنند.

سلیمانی دشتکی در ادامه ضمن انتقاد از افرادی که با برپایی مراسمات و حضور در تجمعات جان مردم را به خطر می‌اندازند، هشدار داد: این افراد با این کارها مرتکب قتل و جنایت می‌شوند چراکه با هر تنفس ویروسی خود جان ده‌ها نفر را به خطر می‌اندازند.

وی تاکید کرد: به خاطر شرایط خاص استان در کرونا اجتماع بیشتر از ۱۰ نفر ممنوع است.

سلیمانی دشتکی در پایان ضمن تشکر از عموم مردم که با همراهی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی نسبت به قطع زنجیره انتقال بیماری تلاش می‌کنند، اظهار داشت: اگر مردم و مسئولان مسئله کرونا را جدی بگیرند و در اجرای دستورالعمل‌ها کمک کار هم باشند قطعاً بر این بیماری غلبه پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: در اینجا لازم است از مجموعه زحمات و تلاش‌های صورت گرفته اعضای ستاد استانی کرونا، مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و سپاه و بسیج، دستگاه قضا و دادستانی به ویژه حوزه بهداشت و درمان، اصحاب رسانه، کارگروه کرونا و صدا و سیما تشکر می‌کنم.