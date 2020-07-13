به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی ناصر فروتن با بیان این مطلب افزود: در مدت زمانی که فعالیت های ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمده، اولین کاری که انجام شد اطلاع رسانی موارد مورد نظر به داورانمان از طریق شبکه های مجازی بود و این اقدام به اطلاع رئیس کمیسیون داوران اتحادیه جهانی نیز گزارش داده شد.

وی گفت: در این مدت اتحادیه جهانی نیز ۱۰ وبینار آموزشی داوری با حضور اساتید برجسته از جمله سیلوستری رئیس کمیسیون داوران دنیا و سایر مدرسان داوری برگزار کردند و ما هم در این زمینه با استفاده از ظرفیت داوران توانمند خود از لحاظ قوانین و ترجمه، موارد مطرح شده در این وبینارها را برای اینکه داوران، مربیان و کشتی گیران کشورمان از نظر اطلاعات داوری به روز باشند در سایت فدراسیون کشتی قرار دادیم و در این زمینه اطلاع رسانی کاملی انجام دادیم.

فروتن تصریح کرد: همچنین دو وبینار نیز از طریق فدراسیون کشتی توسط محمد ابراهیم امامی مسئول آموزش کمیسیون داوران و دکتر بابک شادگان رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی برای داوران داخلی برگزار کردیم که مورد رضایت اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

فروتن در مورد تعداد داوران المپیکی کشورمان و برنامه های کمیسیون داوران در مورد آنها تصریح کرد: ما ۴ داور المپیکی جوان و زیر ۴۰ سال داریم و جای بسیار امیدواری است که این عزیزان در آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.

وی ادامه داد: ما یک وظیفه داخلی داریم که این داوران را در سطح دنیا مطرح کنیم و در مسابقات بیشتری شرکت دهیم. فدراسیون کشتی نیز نظر ویژه ای به این چهار داور جوان دارد اما برای حمایت بیشتر نیاز است که در اتحادیه جهانی نیز یک نماینده با نفوذ داشته باشیم که امیدواریم آقای سوریان بتواند در انتخابات پیش رو موفق باشد. البته در کنار این از دیگر داوران جوان و توانمند کشورمان نیز حمایت خواهیم کرد تا در آینده ای نزدیک با قضاوت های درخور توجه بتوانیم به جایگاه واقعی داوری خود در سطح جهان برسیم.

فروتن در مورد برنامه های کمیسیون داوران گفت: در حال حاضر با رئیس کمیسیون داوران دنیا در ارتباط هستیم و پیشنهاداتی هم از طریق روابط بین الملل به آنها اعلام کرده ایم. همچنین در این فرصت محدودی که داشتیم با همکاری انستیتو کشتی برای آینده داوری کارهای خوبی انجام داده ایم که می توان به تنظیم کردن شاخص های مدرسان داوری، بررسی ارزیابی عملکرد داوران در طول سال و تهیه شاخص ها در این زمینه، برنامه ریزی برای اعزام داوران ممتاز به کلاس های استاژ بین المللی و اعزام داوران بین المللی جهت ارتقاء درجه به رقابت های دارای تایپ اشاره کرد.

رئیس کمیسیون داوران کشتی کشورمان گفت: برای اینکه اعزام داوران به صورت شفاف و عادلانه باشد نسبت به طراحی یک اپلیکیشن با حمایت فدراسیون و مساعدت و کمک هیات کشتی منطقه آزاد اروند برای داوران اقدام کردیم که در این سیستم چیدمان داوران قابلیت انجام به سه روش نوبتی، منطقه ای و حساسیت مسابقات از جمله انتخابی تیم ملی و لیگ ها را خواهد داشت. ضمن اینکه یک بانک اطلاعات قوی از اطلاعات فردی و داوری داوران نیز در دسترس خواهد بود.

وی در پایان خطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان داوری کشور، سرکشی و دلجویی از داورانی که در بستر بیماری هستند، برگزاری سمینار روسای کمیسیون داوران، گردهم آیی پایان سال داوران بین المللی فعال و آموزش قوانین و مقررات داوری کشتی توسط داوران بین المللی در استانها از دیگر اهداف این کمیسیون می باشد که به امید خدا با رفع این بیماری منحوس از سراسر دنیا خصوصاً کشور عزیزمان عملیاتی خواهد شد.