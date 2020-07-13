آنتی بادی بدن در مقابل کرونا به تدریج کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، براساس تحقیقی جدید احتمال دارد افراد مبتلا به کووید۱۹ پس از بهبود، ایمنی نسبت به این بیماری را از دست بدهند. این امر نشان می دهد احتمالا ویروس عامل ایجاد کووید۱۹ می تواند دوباره افراد درمان شده از این بیماری را مبتلا کند.

تحقیقی در انگلیس نشان داد حدود ۲ هفته پس از ظهور نخستین نشانه های ابتلا به ویروس کرونا در افراد، در بدن ۶۰ درصد آنها سطح کافی از آنتی بادی برای مقابله با عفونت های آینده کووید۱۹ وجود دارد.

اما به گفته محققان کالج کینگ لندن، ۳ ماه پس از رصد نخستین نشانه های ابتلا به ویروس کرونا، نسبت آنتی بادی به ۱۷ درصد کاهش می یابد.

به گفته کارشناسان این یافته ها نشانی دیگر از نقض ایده خطرناکی است که ابتلای دسته جمعی به ویروس کرونا، در بدن افراد ایمنی نسبت به این بیماری را ایجاد می کند. برخی محققان با تکیه بر این ایده پیش بینی می کردند مردم در نتیجه شیوع گسترده ویروس کرونا، در مقابل آن مصون می شوند.

علاوه بر آن، تحقیق همچنین تاثیرگذاری برخی واکسن های بالقوه را زیر سوال می برد.

پروفسور استوار نیل، یکی از مولفان ارشد این پژوهش می گوید: ما متوجه شدیم بیشتر اوقات افراد ممکن است دوباره به ویروس کرونا مبتلا شوند. این بدان معنا است که ایمنی به وجود آمده در بدن افراد مدت زیادی دوام ندارد.

البته تحقیقی که کالج کینگ لندن انجام داده باید توسط پژوهشگران دیگر بررسی شود، با این وجود یافته های آن نتایج تحقیق دیگری را تایید می کند که توسط محققان دانشگاه پزشکی «چونگ چین» (Chongqing Medical University)درچین انجام شده بود.

در تحقیقی که پژوهشگران چینی انجام دادند، ۳۷ بیمار با علائم ابتلا به ویروس کرونا و ۳۷ بیمار بدون علائم بررسی شدند. پژوهش نشان داد میزان آنتی بادی IgG ( یکی از مهمترین آنتی بادی هایی که در نتیجه این عفونت به وجود می آید) در بدن برخی بیماران، طی ۲تا ۳ ماه حدود ۹۰ درصد کاهش می یابد.

متوسط درصد کاهش آنتی بادی در بدن بیماران دارای علائم و بدون علائم، ۷۰ درصد بود.

به گفته پروفسور جاناتان هینی یکی از ویروس شناسان دانشگاه کمبریج این نتایج نشان می دهد ایمنی در برابر کووید۱۹ کوتاه مدت است.