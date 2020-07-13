۱۹۳ هزار دانش آموز کردستانی برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۹۹ در دوره ابتدایی ۱۴۰ هزار و ۲۰۰ دانش آموز واجد شرایط، در دوره اول متوسطه ۴۹ هزار و ۲۱۴ نفر، سه هزار و ۶۵۳ نفر در دوره متوسطه دوم و ۴۷ دانش آموز در آموزش و پرورش استثنایی ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از اواسط تیر ماه آغاز و برابر مهلت اعلام شده دانش آموزان باید تا پایان شهریور ماه ۹۹ نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند، افزود: پیش بینی می‌شود امسال تعداد ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سناد ثبت نام کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: ثبت نام دانش آموزان دوره متوسطه دوم (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) با توجه به انجام فرایند هدایت تحصیلی دیرتر آغاز خواهد شد.

محمدی در پایان سخنان خود یادآور شد: با توجه به آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور ماه ۹۹، تسریع در ثبت نام دانش آموزان ضروری است.