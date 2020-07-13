به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، این فدراسیون در نظر دارد مسابقات لیگ برتر والیبالنشسته آقایان (جام ایثار) و بانوان را در صورت مساعد بودن شرایط جامعه نسبت به ویروس کرونا در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برگزار نماید.
بر همین اساس تیمهای باشگاهی برای حضور در رقابتها تا ۱۰ مردادماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به صورت کتبی اعلام کنند.
گفتنی است زمان و آییننامه برگزاری رقابتهای لیگ پس از دریافت اعلام آمادگی از سوی باشگاهها و هیاتهای استانی در زمان مقرر اطلاعرسانی خواهد شد.
همچنین در رقابتهای لیگ بانوان، تیمهایی که تمایل به میزبانی مسابقات را دارند با اعلام شرایط میزبانی، میتوانند آمادگی خود را به این فدراسیون اعلام نمایند.
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