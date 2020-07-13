به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای حمایتی کانون از حوزه اسباببازی، بازی رومیزی «سفالگر» از سوی مرکز سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری نشر هوپا تولید میشود.
این سرگرمی از سری طرحهای ارائه شده در دومین رویداد ملی ایدهآزاد است که امیر اردشیریلردجانی، وحید اسمعیلی و فاطمه علاءالدین آن را طراحی کردهاند.
در بازی «سفالگر» بازیکنان در نقش استادکاران سفالگری برای ساخت ظروف سفارش داده شده در بازار با یکدیگر رقابت میکنند.
با توجه به اینکه سفالگری یکی از فعالیتهای هنری کانون در مراکز فرهنگی هنری است، این سرگرمی میتواند پیوست مناسبی برای فعالیت هنر سفالگری اعضای نوجوان مراکز کانون و همچنین علاقهمندان به این هنر باشد.
این سرگرمی که مناسب گروههای سنی ۱۴ سال به بالاست، یکی از بازیهای مجموعه «میز بازی ایرانی» است که در مرحله تولید قرار دارد و بهزودی برای مخاطبان و علاقهمندان هنر سفالگری به بازار عرضه خواهد شد.
کانون پرورش فکری از دو سال قبل با هدف تغییر از نقش تصدی گری به تولی گری، در تولید و تکثیر و انتشار برخی محصولات تازه خود از رهگذر همکاری با بخش خصوصی شریکهای تجاری فرهنگی در هر محصول تعریف کرده است.
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