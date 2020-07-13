کرونا به قلب هم صدمه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، طبق نتایج یک تحقیق جدید اسکن قلب بیش از نصف بیماران کووید ۱۹ بستری در بیمارستان‌ها شامل ناهنجاری است و این امر نشان می‌دهد احتمالاً ویروس تاثیری مخرب روی این عضو بدن دارد.

این پژوهش با همکاری محققان بنیاد قلب انگلیس و دانشگاه ادینبرا انجام و طی آن اطلاعات مربوط به ۱۲۶۱ بیمار از ۶۹ کشور بررسی شد. نتایج نشان داد تغییراتی ناهنجار در تپش قلب ۵۵ درصد بیماران کووید ۱۹ شرکت کننده در تحقیق اتفاق افتاده است. همچنین از هر ۷ بیمار در یک نفر نشانه‌هایی از اختلال شدید قلب رصد شد.

بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش یا به طور دقیق ۹۰۱ نفر آنان سابقه تشخیص مشکل قلبی نداشتند و همین امر سبب شد محققان به این نتیجه برسند که کووید ۱۹ به تنهایی تاثیرات مخربی روی قلب دارد. طبق اطلاعات موجود اسکن قلب ۴۶ درصد این گروه ناهنجار و ۱۳ درصد نشان از بیماری شدید داشت.

۵۴ درصد تمام اسکن‌های قلب در واحد مراقبت‌های ویژه از بیماران ثبت شده است. بقیه اسکن‌ها در بخش عمومی، ریه و قلب از بیماران گرفته شده است.

تحقیق مذکور در ژورنال «یوروپین هارت- تصویربرداری قلب» (European Heart) منتشر شده و نشان داد وضعیت ناهنجار در هر دو بطن چپ و راست قلب دیده می‌شود.

طبق اسکن‌ها حدود ۳ درصد بیماران در این اواخر دچار حمله قلبی شده بودند. پس از ثبت اسکن قلب، روش درمان یک سوم بیماران تغییر کرد و به برخی از آنان داروهایی برای جلوگیری از اختلال فعالیت قلب داده شد تا درمان‌هایی خاص برای حفاظت از فعالیت قلب در نظر گرفته شود.

محققان اشاره کردند تمام بیماران شرکت کننده در این پژوهش در بیمارستان بستری و مشکوک به اختلالات قلبی بوده‌اند.