کتاب «عقلانیت و معنویت در بوته نقد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب «عقلانیت و معنویت در بوته نقد» نوشته سیدمحمد اکبریان ،عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۲۸ صفحه و با شمارگان ۴۰۰ نسخه (تیرماه ۱۳۹۹) منتشر شد.

نویسنده در معرفی این کتاب آورده است: مکاتب و انسان‌های بسیاری بوده‌اند که برای رنج‌های بشر و ایجاد آرامش در زندگی نسخه خود را تنها نسخه شفابخش دانسته‌اند و نظریه معنویت و عقلانیت نیز با خوانش جدیدی از معنویت و با ادعای پیوند آن با عقلانیت، یکی از جدیدترین آنهاست.

این نظریه تلاش بسیار دارد تا از انسان دین‌دار مبانی، اصول و باورهای او را ستانده و با بسته‌بندی جدیدی، همان باورها یا چیز بهتری به او هدیه دهد اما در ‌نهایت چیزی به او نمی‌دهد، حتی همان مقدار که داشته است؛ در این کتاب، نظریه مذکور مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.