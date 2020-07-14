نتیجه یک تحقیق آلمانی درباره نقش دانش آموزان در شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق پژوهشی جدید تست آنتی بادی کووید۱۹ تعداد اندکی از ۲ هزار دانش آموز و معلم در ایالت ساکسونی آلمان مثبت بوده است.

این امر حاکی از آن است که برخلاف تصورات پیشین، مدارس نقش مهمی در گسترش شیوع ویروس کرونا ندارند.

نتایج این تحقیق در حالی منتشر می شود که آلمان در ماه می مدارس را بازگشایی کرد. اما بحث و گمانه زنی درباره نقش کودکان در انتقال ویروس کرونا به بزرگسالانی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند و همچنین معلمان و کارمندان مسن مدرسه ادامه دارد.

در همین راستا طی تحقیقی در بیمارستان دانشگاهی درسدن نمونه های خون ۱۵۰۰ دانش آموز ۱۴تا ۱۸ ساله و ۵۰۰ معلم از ۱۳ مدرسه را در ماه های می وژوئن بررسی شد.

این بزرگترین تحقیق انجام شده درباره دانش آموزان و معلمان آلمانی است که در مناطق شیوع ویروس کرونا انجام شده است.

به گفته رینهارد برنر از دانشگاه درسدن، از میان ۲ هزار نمونه، فقط ۱۲ تست آنتی بادی کووید۱۹ مثبت بوده است. در نتایج اولیه این پژوهش نیز هیچ نشانه ای از نقش دانش آموزان در گسترش شیوع ویروس کرونا مشاهده نشد.

برنر در این باره می گوید: کودکان به عنوان ترمزی برای این عفونت عمل می کنند. شیوع ویروس کرونا در مدارس به گسترش این بیماری در جامعه منجر نشده است. از سوی دیگر گسترش این ویروس در خانوارها نیز کمتر از میزان پیش بینی شده بود.

وزیر آموزش و پرورش ایالت ساکسونی آلمان نیز اعلام کرد تحقیق نشان داد بازگشایی مدارس این ایالت پس از تعطیلات تابستان و با اجرای چند شرط مانند استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی بلامانع است.