کشف ۵۰ کیلو گرم تریاک در عملیات مشترک پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در این باره اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بر روی عوامل حمل و نقل مواد مخدر مشخص شد، فردی قصد انتقال مقادیر زیادی از مواد مخدر به وسیله یک دستگاه کامیونت آمیکو را از استان‌های جنوبی به استان‌های مرکزی کشور را دارد.

سردار حاجیان بیان کرد: بلافاصله موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس اطلاع داده شد و با اقدامات پلیسی و تبادل اطلاعات دو استان، خودروی حامل مواد مخدر در " شهرستان آباده " استان فارس شناسایی و توقیف شد.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۳ نفر متهم نیز در این راستا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند خاطر نشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم پلیس، برخورد قاطع با سوداگران مرگ در ایجاد امنیت اجتماعی است که در تحقق این امر نیروی انتظامی با قاطعیت تمام و مستمر با هرگونه اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی برخورد و از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.