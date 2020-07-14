برگزاری رزمایش سایبری بیمه سلامت به شکل پایلوت در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی، ظهر سه شنبه، در نشست خبری رزمایش سایبری بیمه سلامت ایرانیان با مقایسه فیلسوفان غربی و اندیشمندان اسلامی اظهار داشت: با مرور تاریخ فلسفه متوجه می‌شویم که در بیشتر مواقع اندیشه غربی توسط دانشمندان اسلامی ما پاسخ داده شده است و همین موضوع ما را بر این نظر استوار کرد که با برگزاری رزمایش سایبری بیمه سلامت ایران به صورت پایلوت در اصفهان آغاز شود تا از ظرفیت‌های موجود فضای مجازی در پیشبرد اهداف بهره مند شویم.

وی افزود: خاصیت فضای مجازی با آلودگی اطلاعات همراه است و می‌توان در قالب رزمایش آفندی و با تکیه بر شفاف سازی اطلاعات صحیح را در اختیار جامعه قرار داد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت هدف از برگزاری رزمایش سایبری بیمه سلامت در اصفهان را ارتقای کیفی رسانه‌ای معرفی کرد و افزود: اگرچه این طرح امروز در اصفهان به صورت پایلوت اجرا می‌شود اما همزمان با هفته دولت این رزمایش در کشور برگزار خواهد شد.

برگزاری رزمایش سایبری بیمه سلامت به شکل آفندی

وی بهترین شیوه اطلاع رسانی را چهره به چهره دانست و گفت: رزمایش سایبری بیمه سلامت به صورت آفندی و با تکیه بر ظرفیت‌های فضای مجازی در جهت ارائه ارتقا کیفی سلامت به شهروندان است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت با اشاره به سه ضلع مثلث بیمه سلامت گفت: در این رزمایش سایبری با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه به گیرندگان، خدمت دهندگان و سیاست گذران خدمت در سازمان بیمه سلامت قادر خواهند بود در ارتقا کیفی خدمات و ملموس شدن این خدمات برای شهروندان بکوشند.

در ادامه مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اظهار داشت: در آبان ماه ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال بعد شروع به کار کرد تا تمام اقشار جامعه به غیر از کارگران مشمول قانون کار و کارکنان دولت بتوانند از خدمات بیمه بهره مند شوند.

حسین بانک افزود: سازمان بیمه سلامت ایران مأموریت دارد برای توسعه بیمه همگانی پایه سلامت و درمان، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقا سلامت را برای همه افراد جامعه تحت پوشش فراهم کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به طرح تحول نظام سلامت تصریح کرد: با توجه به اهداف این طرح در زمینه بهبود سیستم‌های سلامت ایران با سه رویکرد دسترسی به خدمات سلامت، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات از جانبازان و خانواده‌های شهدا، دانشجویان و طلاب و روستاییان حمایت شد.

وی افزود: از سال گذشته افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تحت پوشش بیمه سلامت درآمدند؛ افراد زندانی و خانواده‌هایشان با معرفی نامه می‌توانند از خدمات بستری بیمه سلامت منتفع شوند.

خدمات بیمه سلامت برای بیماران خاص در استان اصفهان

بانک با اشاره به خدمات بیمه سلامت برای بیماران خاص در استان اصفهان گفت: ۸۲ دفتر پیشخوان در ۱۰۸ نقطه از استان اصفهان آماده ارائه خدمات برای متقاضیان بیمه سلامت هستند.

وی به اجرای طرح پوشش همگانی بیمه اجباری سلامت «وسع» در استان اصفهان هم اشاره‌ای کرد و گفت: افراد مختلف جامعه با توجه به ملاک تقسیم بندی طبق درآمد ماهیانه می‌توانند از بیمه سلامت بهره مند شوند؛ بر این اساس دهک یک تا سه به صورت رایگان و گروه دوم با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه و گروه سوم هم با پرداخت سالانه پنج میلیون و ۸۰۸ هزار ریال می‌توانند از خدمات سلامت و درمان بیمه سلامت بهره مند شوند.

لازم الاجرا شدن نسخه الکترونیک در اصفهان

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان از لازم‌الاجرا شدن نسخه الکترونیک در اصفهان خبر داد و گفت: فرایند نسخه الکترونیک در سال گذشته به صورت اختیاری اجرا می‌شد که امسال نسخه الکترونیک در تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان اصفهان اجباری شده است.