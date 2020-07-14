سیاست گذاری درست مانع از تغییر کاربری غیر اصولی اراضی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد ظهر سه شنبه در جلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و نیازی معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد اظهار کرد: حساسیت‌های زیادی بر روی اراضی کشاورزی استان قزوین است و این باعث شده تا امور روال عادی خود را نداشته باشد.

وی افزود: در قزوین برای چند منطقه از استان تقاضا برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار زیاد است.

فرخ زاد یادآور شد: یکی از فصل‌های مشترک در جلسات حفظ حقوق بیت المال؛ حفظ اراضی کشاورزی است که باید توجه ویژه ای شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در ادامه گفت: نیاز مردم در این زمینه بایستی تأمین شود تا از هجوم یکباره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان جلوگیری شود.

فرخزاد افزود: نیازهای مردم در بخش‌های مختلف اشتغال مسکن و گردشگری باید لحاظ شود و بر اساس یک برنامه ریزی درست اقدام به ساخت و ساز کرد تا از نابسامانی جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: در ارائه مجوز باید راهکار مناسبی در نظر گرفت تا افراد و متقاضیانی که واقعاً نیاز به تغییر کاربری دارند با لحاظ شرایط انجام شود تا دست افراد سود جو و فرصت طلب کوتاه شود.

فرخ زاد گفت: با اتخاذ تدابیر همه جانبه باید مانع از ساخت و سازهای غیر مجاز در استان شد.