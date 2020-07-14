مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در ۵ استان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز افتتاح مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به صورت ویدئو کنفرانس در ۵ استان برگزار شد.

فاطمه رضوان مدنی سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس گفت: در این مراکز، برنامه هایی اختصاصی برای هر فرد معتاد با توجه به شرایط آن فرد داریم و در واقع مدیریت موردی است. پروتکل این است که فرایند یکسال به طول می انجامد. ابتدا بیماران چهار ماه سم زدایی می شوند و همزمان درمان روانی، معنوی و جسمی برای آنها برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: بر اساس رویکرد درمان سرپایی این افراد در ۸ ماه دیگر در جلسات درمانی و آموزشی شرکت می کنند و در پایان دوره یک ساله نیز افرادی که بی سرپناه و خانواده هستند در مراکز توانمندسازی اسکان می یابند و با کمک بهزیستی به شاغل می شوند.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد سال گذشته به صورت آزمایشی در استان های اصفهان و کرمانشاه، راه اندازی شد که بازخورد خوبی گرفتیم و در نهایت امسال در استان های آذربایجان شرقی، البرز، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان شمالی نیز این مراکز راه اندازی شدند و قرار است در همه استان ها نمونه‌ای از آن را داشته باشیم.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در این نشست حضور داشت و از خدمات بهزیستی در زمینه مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد قدردانی کرد.

سازمان بهزیستی درباره این مراکز آورده است: سازمان بهزیستی به‌عنوان پیشرو و پرچم دار در عرصه پیشگیری و درمان اعتیاد کشور اولین دستگاهی است که به پیشگیری علمی، نوین و درمان همه جانبه و مبتنی بر شواهد، به مبارزه با این مشکل مهم کشوری و جهانی یعنی اعتیاد پرداخته است.

بنابراین با توجه به بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور و ارتقا و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی و همچنین با توجه به تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاً ح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ (مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، ضرورت تدوین و برنامه ریزی انواع رویکردهای درمانی در حوزه اعتیاد حائز اهمیت است.

با توجه به بررسی و آسیب شناسی اقدامات درمانی و باز توانی اعتیاد که طی دو دهه‌ی اخیر در کشور و با حضور جمعی از صاحبنظران، متخصصان و مدیران اسبق سازمان در حوزه اعتیاد برگزار شد، مشخص شد که یکی از حلقه های مفقوده جاری در زمینه درمان و بازتوانی معتادان، گسستگی و پراکندگی ارائه خدمات در مراکز و واحدهای مجزا و غفلت از شرایط خانوادگی و حمایتی آنان است.

در نهایت پس از بررسی و نیازسنجی موضوع الگویی تحت عنوان «الگوی جامع درمان و بازتوانی اعتیاد مبتنی بر تداوم درمان» در سازمان بهزیستی کشور تهیه و تدوین شد. این الگو بر اساس مدل ترکیبی اکثر رویکردهای درمان و مداخله اعتیاد و تجارب متعدد حاصل از آنها، طراحی شده است که به طور همزمان علاوه بر ارائه مداخلات سم زدایی و پرهیزمدار به رفع چالش های خانوادگی و اجتماعی بیمار، مداومت بر مراقبت بیمار، مداخلات روانی- اجتماعی و توانمندسازی شغلی پرداخته و تمام این خدمات در قالب طرح درمان به صورت موردی برای هر فرد طی برنامه مدیریت مورد حین درمان و پس از ترخیص ارائه می شود.

فرآیند درمان که به طور کلی یک سال به طول می انجامد به این صورت است که بیماران پس از پذیرش به مدت ۲ هفته مرحله سم زدایی را طی می کنند و بعد از سم زدایی به مدت سه و نیم ماه به صورت اقامتی تحت درمان‌های روانی اجتماعی و معنوی به صورت نظام‌مند قرار می‌گیرند و در مرکز مراحل مختلفی را طی می‌کنند و مسئولیت اداره امور داخل مرکز از نظافت تا شستشو و آشپزی را خود بیماران به عهده می‌گیرند.

پس از پایان دوره سم‌زدایی و اقامت (چهار ماه)، فرد بهبودیافته بر اساس مدل درمان سرپایی و خودیاری به طی مدت هشت ماه و با شرکت در ۵۲ جلسه سه ساعته به صورت سرپایی با برنامه از قبل تعیین شده تحت نظر مدیر مورد در جلسات درمانی و آموزشی مرکز شرکت می‌کند. در پایان اقامت افرادی که سرپناه و خانواده ندارند جهت اسکان و اقامت به مراکز اقامتی توانمندسازی ارجاع داده می‌شوند. در صورت داشتن شغل با کمک مددکار به شغل سابق خود باز می‌گردند و در غیر این صورت با مهارت آموزی به اشتغال آنان کمک می‌شود.

طی دوره هشت ماهه درمان غیر اقامتی بیمار مداخلات روانشناختی فردی از جمله آموزش شناختی- رفتاری و مصاحبه انگیزشی، آموزش خانواده، بهره‌مندی از ظرفیت گروه های خودیار، گروه درمانی، مداخلات توسعه اجتماعی فرد و آموزش‌های شغلی و کسب و کار دریافت می‌کند. در نتیجه در این مدل سعی شده فرد پس از رهایی از مواد و کسب مهارت‌های اولیه به مدت یک‌سال در کنار مدیر مورد در مسیر بازگشت به زندگی سالم و مستقل هدایت شود.