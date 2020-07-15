دیابت و فشارخون علت ۷۵ درصد بیماران دیالیزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل انجمن خیریه کلیوی استان زنجان با بیان اینکه شهر زنجان به شهر کریمان معروف است، افزود: حاصل خدمات خیرین زنجانی در ساخت ۵ طبقه ساختمان انجمن کلیوی که دارای کلینیک و درمانگاه و بخش دیالیز، مهمانسرای بیماران غریبه و بخش اداری و آموزشی و تحقیقاتی است که تمامی خدمات بیماران دیالیزی تجمیع و بصورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۶ گروه بیماران دیابت، ام اس، هموفیلی، دیالیزی، پیوندی، تالاسمی جز هیئت ورزش بیماران خاص هستند افزود: بیشتر این ورزشکاران از بیماران پیوندی هستند که در ۱۴ رشته ورزشی فعالیت دارند.



مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰ فعال ورزشی در هیئت ورزش بیماران خاص داریم تصریح کرد: از این تعداد ۸۰ نفر قهرمان در سطح استانی و کشوری و بین المللی هستند که ۱۲ نفر از این ورزشکاران به تیم ملی در رشته‌های بدمینتون، پتانگ و دوچرخه سواری ورود پیدا کردند.

طهماسبی با بیان اینکه تمامی مسابقات و فعالیت‌های ورزشی هیئت بیماران به دلیل بیماری کرونا ممنوع و به تعلیق درآمده است خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ورزش بیشترین تاثیر را بر این بیماران دارد، طبق برنامه ریزی ها فعالیت‌های ورزشی بصورت آنلاین در خانه انجام می‌شود تا آمادگی لازم را در بعد از شکست کرونا داشته باشند.

وی با اشاره به زمین خریداری شده برای ساخت سالن ورزشی چند منظوره برای بیماران و ورزشکاران گفت: امیدواریم با تامین بودجه و کمک‌های مردمی بتوانیم هرچه سریع‌تر این سالن چندمنظوره ساخته ودر اختیار بیماران و ورزشکاران عزیز قرار گرفته شود.



مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد ورودی بیماران کلیوی از ناحیه فشار خون و دیابت است اظهار کرد: عدم تحرک، عدم استفاده از رژیم غذایی طبیعی، سیگار و عفونت‌های درمان نشده، بخش روانی و…زمینه ساز این بیماری است.



وی گفت: تحرک، الگوی غذایی سالم و آرامش روانی سه رکن اساسی سلامتی در هر جامعه است که هر کدام بدون دیگری معنا ندارد.



مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان بیان داشت: در حال حاضر ۲ هزار پرونده بیمار مراقبتی، پیوندی و دیالیزی در انجمن کلیوی است که از این تعداد ۱۵۰۰ نفر با پیوند کلیه و مراقبت از چرخه دیالیز خارج و فعالیت اجتماعی خود ادامه می‌کنند.



طهماسبی یادآوری کرد: با راه اندازی کلینیک درمانی شفا انجمن کلیوی در اول تیر ماه سال جاری تمام چرخه درمان بیماران تجمیع که در واقع همان اجرای طرح تحول سلامت است و بیماران با نشانه‌های اولیه بیماری شناسایی و ارجاع داده می‌شوند به پزشکان متخصص جهت پیشگیری از بیماری، که بیماران به چرخه دیالیز وارد نشوند.