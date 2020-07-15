آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان دو هفته به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان که قرار بود ۲۷ تیرماه برای پایه های ورودی هفتم و دهم در دو زمان صبح و عصر برگزار شود، لغو شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا همه ما ملزم به این هستیم از فرامین ستاد ملی کرونا تبعیت کنیم. برای همین علیرغم اینکه همه برنامه‌ریزی‌ها انجام شده بود و ما مایل بودیم به جهت کار تخصصی خودمان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان را در روز جمعه برگزار کنیم اما با دستور ستاد ملی کرونا این آزمون احتمالاً با تاخیری حداقل دو هفته‌ای برگزار می شود.

وی بیان کرد: زمانی که از نظر ما مطلوب است به جهت اینکه فرایند کاری مان و طبق پیشنهادی که از ستاد کرونا گرفتیم نهایتاً تاخیر دو هفته بود که ان شالله بتوانیم در ۱۰ مرداد این آزمون را برگزار کنیم. البته متوجه هستیم که هر چه ستاد ملی کرونا می گوید به خاطر قابل تحمل شدن بار کرونا برای کادر درمان و سلامت مردم است.

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که آیا برای اعلام نتایج و تحصیل دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس سمپاد با این تاخیر مشکلی ایجاد نمی شود، گفت: واقعیت این است که نمی توانم بگویم هیچ شرایط ویژه ای نیست. به هر حال شرایط کشور فوق العاده است و باید فرایند ویژه ای هم طراحی کنیم تا در زمان صرفه جویی کنیم. همه تلاش من و همکارانم در آموزش و پرورش این است که با حداقل نارضایتی و حداکثر سلامت این آزمون برگزار شود. امیدواریم در زمان بعدی بتوانیم آزمون را برگزار کنیم و چیزی به تعویق نیفتد.

وی درباره تعداد شرکت کنندگان این آزمون گفت: حدود ۳۳۰ هزار نفر برای شرکت در هر دو آزمون ورودی شرکت کرده بودند ولی احتمالاً به دلیل نگرانی اولیا حدود ۶۰ درصد ثبت نام کنندگان کارت ورود به جلسه را دریافت کرده بودند. در واقع ۲۱۰ هزار نفر قرار بود به رقابت بپردازند.

رئیس مرکز استعدادهای درخشان درباره برگزاری المپیادها نیز گفت: المپیادها در مرحله دوم در حال برگزار است و فردا آخرین روز است. می دانید که المپیادهای جهانی بخشی به صورت مجازی برگزار می شود و بخشی هم مثل فیزیک از سوی کشور میزبان لغو شد. اما المپیادهای شیمی، کامپیوتر، زیست شناسی و ریاضی برگزار می شود. طبیعتاً قسمت عملی المپیادها حذف می شود و فقط تکلیف المپیاد نجوم مانده است که منتظر اعلام نتایج کمیته جهانی هستیم.