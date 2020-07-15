به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری آنلاین قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال که بعدازظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، گفت: هر دیداری که می گذرد و به انتهای لیگ نزدیک می شویم حساسیت بازی ها هم بیشتر می شود. هر دو تیم با توجه به شرایطشان در جدول برای سه امتیاز به میدان می آیند. بازی سختی برای هر دو تیم هم خواهد بود.

سرمربی پرسپولیس افزود: فولاد جزو بهترین های لیگ است. آنها در پنج بازی اخیر، پنج برد کسب کرده اند. فولاد کیفیت بالا و سرعت خوبی دارد. بازی زیبایی خواهیم داشت. هدفمان در این بازی گرفتن سه امتیاز است و انشاءالله بتوانیم این کار را انجام دهیم تا به قهرمانی نزدیکتر شویم. امیدوارم بازی خوبی انجام شود. البته هواداران هم نیستند. محروم از نعمت بزرگ حضورشان هستیم.

گل محمدی درباره وضعیت مصدومان این تیم گفت: عالیشاه، نادری و امیری تازه تمرینات خود را شروع کرده اند. آنها هنوز به آمادگی صد درصد نرسیده اند و فکر می کنم کمی دور از شرایط آرمانی باشند.

وی درباره تغییر ترکیب این تیم مقابل ماشین سازی یادآور شد: چند بازیکن مصدوم و محروم داشته ایم و مجبور شدیم این مسئله را حل کنیم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در مصاحبه ای حرف از استعفا از هدایت این تیم زده بود، تصریح کرد: من اصلا حرفی از استعفا نزدم و برداشت خبرنگار بود! به آن خبرنگار زنگ زدم و گفتم این را اصلاح کند. کار کردن در پرسپولیس همواره افتخار بزرگی است.

گل محمدی درباره اظهارات گابریل کالدرون مبنی بر اینکه گفته بود پرسپولیس بازیکنان خیلی خوبی دارد و با هر مربی ای قهرمان می شود، گفت: بازیکنان پرسپولیس قهرمان تربیت شده اند و قهرمانی در وجودشان است. سهم کوچکی داشته ایم. به هر حال برای صحبت های ایشان ارزش قائلیم. هر مربی ایده های مختلف دارد و بازیکنان هم اصلی ترین فاکتور باشگاه برای جنگیدن در زمین هستند. بدون شک بازیکنان خیلی خوبی داریم.

سرمربی پرسپولیس همچنین درباره سرنوشت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تاکید کرد: بازی های لیگ قهرمانان آسیا بطور متمرکز در قطر برگزار می شود. بعد از اتمام لیگ برتر تنها دو هفته فرصت داریم که آماده بازی ها شویم. باید هم تمرین کنیم و هم استراحت بدهیم. باید برنامه ریزی خیلی فشرده ای را داشته باشیم. کار خیلی سختی در آسیا داریم و باید خیلی سریع خودمان را با این وضعیت تطبیق دهیم.