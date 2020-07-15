رباتی که خانه داری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت «هلو ربات» نخستین محصول خود به نام «استرچ» را رونمایی کرده است.

ربات مذکور طی ۳ سال توسعه یافته و اکنون به عنوان پلتفرم اتوماسیون خانه عرضه می شود. این دستگاه در حقیقت نمادی از پیشرفت های حاصل شده در زمینه ربات های خانگی است.

«استرچ» شامل یک بازوی رباتیک و یک گیره متصل به پایه ای چرخ دار است و می توان آن را طوری برنامه ریزی کرد تا چند فعالیت خانه داری مانند بیرون آوردن لباس ها از ماشین لباسشویی یا جارو کشیدن را انجام دهد.

این ربات علاوه بر گیره، یک دوربین ۳ بعدی، سیستمی برای ناوبری و همچنین یک رایانه دارد. البته این ربات هنوز آماده عرضه به بازار نیست.

نسخه فعلی این ربات برای تحقیقات ساخته شده و قیمت۱۷ هزار و ۹۵۰ دلاری آن بسیار کمتر از نمونه های دیگر است.