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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

ظریف:

یک وجب از ایران را به چین نمی دهیم/سند پس از توافق به مجلس می‌آید

یک وجب از ایران را به چین نمی دهیم/سند پس از توافق به مجلس می‌آید

وزیر امور خارجه گفت: ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، گفت: ما در مرحله مذاکره هستیم و در این مرحله حداکثر باید مجوز مذاکره از دولت گرفته شود که وزارت امور خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد، ما باید آن به مجلس ارائه دهیم. در غیر این صورت به عنوان مصوبه دولت، مجلس در تطبیق قوانین به این قرارداد ورود خواهد کرد، لذا این قرارداد هیچ وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در واکنش به اخبار مربوط به واگذاری جزایری چون کیش به موجب قرارداد ۲۵ ساله با چین نیز اظهار داشت: این موضوعات درست نیست. حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.

کد مطلب 4975562
محسن احدی

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    نظرات

    • محسن IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      13 0
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      وای بحال تصمیم گیران که بخواهند یک وجب از ایرانم را واگذار کنند ،
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      2 1
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      شما چوپان درغگو شدی به خدا قسم می خورم برجام رو نخوندین این سند عین خیانته حالا هم ....
    • bahman CH ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
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      اگر منظورتان حق بهره برداری از ما هیگیری در خلیج فارس باشد که این ا ز قرداد ترکمن چای بدتر است.در این مدت چینی ها تمام منابع دریایی را خواهند برد.آنها با تجزیهات کامل و مردمان ما در ساحل و جزایر با حد اقل امکانات
    • bahman CH ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      اجاره منابع آبی در خلیج فارس از قرداد ترکمن چای بدتراست.آقای ظریف از خدا به ترس.این همه به مردم و کشور خیانت نکن.بهمن

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