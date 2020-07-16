به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، گفت: ما در مرحله مذاکره هستیم و در این مرحله حداکثر باید مجوز مذاکره از دولت گرفته شود که وزارت امور خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد، ما باید آن به مجلس ارائه دهیم. در غیر این صورت به عنوان مصوبه دولت، مجلس در تطبیق قوانین به این قرارداد ورود خواهد کرد، لذا این قرارداد هیچ وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در واکنش به اخبار مربوط به واگذاری جزایری چون کیش به موجب قرارداد ۲۵ ساله با چین نیز اظهار داشت: این موضوعات درست نیست. حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.