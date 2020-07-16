اجرای ۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های صنعت برق استان هرمزگان با تاکید بر اینکه امروز ۱۶ طرح و پروژه تولید، توزیع و انتقال نیروی برق استان با اعتباری بیش از دو هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: از میان این طرح‌ها هفت پروژه مربوط به حوزه انتقال نیروی برق و هفت طرح نیز مربوط به حوزه توزیع شبکه فشار ضعیف است که با اعتباری بالغ بر ۳۵۲ میلیارد تومان افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: طرح‌های یاد شده در حوزه توزیع و انتقال موجب افزایش ظرفیت شبکه، بهبود ولتاژ و پایداری شبکه انتقال در شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، میناب و بندرخمیر خواهد شد.

طرزطلب ادامه داد: تامین برق صنایع واحدهای خدماتی و تولیدی منطقه، کاهش تلفات در استان و کاهش بارهای پست این منطقه از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌ها است.

وی به طرح‌های تولید نیروی نیروی برق استان اشاره کرد و گفت: در شرایط موجود تراز تولید و مصرف منطقه در زمان پیک مصرف منفی بوده و میزان مصرف بالاتر از تولید است. به طوری که کسری ما در حوزه تولید برق استان هرمزگان حدود ۷۰۰ مگاوات است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: یکی از واحدهای مهم استان هرمزگان نیروگاه بخار بندرعباس با ظرفیت یک هزار و ۲۸۰ مگاوات است که با برخورداری از چهار واحد بخار ۳۲۰ مگاواتی قدمتی ۴۰ ساله دارد.

طرزطلب تاکید کرد: در این مدت ظرفیت عملی نیروگاه به دلیل فرسودگی کاهش زیادی پیدا کرده بود، بدین منظور در چند سال اخیر و به ویژه از سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی کارکنان این نیروگاه توانسته‌ایم با سرمایه‌گذاری ۴۸ میلیارد تومانی ظرفیت عملی واحد بخار این مجموعه را حدود ۱۱۵ مگاوات افزایش بدهیم.

وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو و شرکت تولید نیروی برق حرارتی برای تامین کسری تراز منفی تولید و نیازهای رو به گسترش استان هرمزگان، گفت: بدین منظور احداث نیروگاه سیریک در منطقه مکران، راه‌اندازی نیروگاه راندمان بالای کلاس F در بندرعباس، تبدیل واحدهای گازی نیروگاه ایسین به سیکل ترکیبی، احداث یک واحد متوسط در جزیزه کیش و تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی قشم در دستور کار گرفته است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به افزایش ۳۲۰۰ مگاواتی ظرفیت موجود تولید نیروی برق استان با افتتاح طرح‌های یاد شده، گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته درصددیم تا پیش از پیک تابستان سال آینده حدود ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان بیفزاییم.

وی با اشاره به افتتاح واحد نخست بخش گاز نیروگاه قشم، گفت: میزان تولید فعلی جزیره قشم حدود ۷۰ مگاوات است که در زمان پیک، نیاز مصرف این منطقه به ۲۷۰ مگاوات افزایش پیدا می کند که با ورود واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم این منطقه از نظر تولید برق در زمان پیک خودکفا شده و نیازی به تامین برق از سرزمین اصلی ندارد.

طرزطلب اضافه کرد: همچنین با توجه به نیاز آبی منطقه درصدد تولید آب شیرین کن در منطقه هستیم که این ظرفیت هم برای سرمایه‌گذار و هم برای سرمایه‌پذیر وجود دارد تا بخش بخار نیروگاه بیشتر به سمت تولید آب شیرین کن در منطقه برود.