به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و پایش اجرای تعهدات صنایع انرژی‌بر در چارچوب ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به ریاست صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و با حضور مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس، مدیران شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و نمایندگان شرکت‌های صبا فولاد، فولاد هرمزگان و فولاد کاوه کیش برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای تعهدات صنایع انرژی‌بر برای احداث نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان صنایع، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند اجرای تعهدات خود در چارچوب ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ارائه کردند.

صفر صادقی‌پور با اشاره به تداوم ناترازی برق و ضرورت تأمین انرژی پایدار برای صنایع، بر لزوم برنامه‌ریزی جدی صنایع برای تأمین برق مورد نیاز خود تأکید نموده و گفت: اجرای تعهدات صنایع در حوزه تولید برق باید با جدیت بیشتری دنبال شود و برای این موضوع، مسیر مشخص و عملیاتی پیش روی صنایع قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و مشارکت صنایع در توسعه این ظرفیت، می‌تواند به عنوان یک راهکار عملیاتی، بخشی از نیاز صنایع به برق پایدار را تأمین و به تحقق تعهدات قانونی آنها کمک کند.

در ادامه، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس مشروح ظرفیت‌ها و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری صنایع در بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و زمینه‌های مشارکت صنایع در این بخش را ارائه نمود.

بر اساس تصمیم این نشست، مقرر گردید پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به صورت مکتوب به صنایع ارائه و پس از بررسی، اقدامات و همکاری‌های لازم پیرامون پیگیری و عملیاتی شدن این طرح‌ها انجام پذیرد.

در این جلسه همچنین بر تداوم پایش تعهدات صنایع انرژی‌بر، تسریع در اجرای پروژه‌های تولید برق، تقویت مشارکت صنایع در توسعه ظرفیت نیروگاهی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت تأکید شد.