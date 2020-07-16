به گزارش خبرنگار مهر، امیر بیات بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از یک شرکت خودروسازی در سمنان با اشاره به اینکه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در تمام بخش‌ها تأثیرگذار است و در این شرایط باید به دنبال توانمندسازی واحدهای تولیدی داخل کشور باشیم، اظهار داشت: استانداردسازی و کاهش قیمت خودروهای تولید ایران در دستور کار است و این هدف با ایجاد پلتفرم مشترک بین شرکت‌های خودروسازی ایران محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت به‌شدت مسیرهای دور زدن این تحریم‌ها و ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه به کشور را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: افزایش میزان تولید خودرو ساخت داخل به‌ویژه اتوبوس در سال جاری در دستور کار است.

معاون وزیر صمت در ادامه با تأکید بر اینکه فقدان پلتفرم مشترک به‌ویژه در حوزه خودروهای تجاری مشهود است، ابراز کرد: با تحقق این امر زمینه کاهش بهای تمام‌شده برای ساخت خودرو فراهم می‌شود و به‌تبع آن شمار تولید در کشور افزایش می‌یابد.

بیات ایجاد رقابت با شرکت‌های خودروسازی خارجی را هدف اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: با استانداردسازی خودروهای تولیدی ایران زمینه سودآوری برای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم می‌شود.