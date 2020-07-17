ابلاغ دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره زبان برای دوره دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی» را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کردند.

براساس این دستورالعمل نمره ارزیابی جامع کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی که برابر بخشنامه در ارزیابی شرکت و نمره قبولی کسب کرده اند، دارای اعتبار بوده و در کارنامه ثبت می شود. این دسته از دانشجویان می توانند نسبت به اخذ و ثبت رساله اقدام کنند.

دانشجویانی که نمره قبولی آزمون جامع آنان در کارنامه ثبت شده و ۸۰ درصد نمره قبولی زبان را کسب کرده اند، می توانند تا قبل از دفاع از رساله نمره قبولی زبان را برابر ضوابط دانشگاه ارائه کنند.

دانشجویانی که نمره قبولی آزمون جامع آنان در کارنامه ثبت شده و ۸۰ درصد نمره قبولی زبان را کسب یا ارائه نکرده اند، باید همزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره های زبان مورد تأیید دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند. ثبت نام و اخذ رساله در نیمسال بعد مشروط به کسب نمره قبولی (یا قبول مشروط) زبان است، در غیر این صورت نیمسال مربوطه مرخصی با احتساب در سنوات و با اخذ ۲۵ درصد شهریه ثابت است.

در این دستورالعمل تأکید شده است: آن دسته از دانشجویان ورودی ۹۷ و ماقبل که آزمون جامع را اخذ کرده و یا خواهند کرد، ولی نمره زبان مورد تأیید دانشگاه را ارائه نکرده اند، می توانند در آزمون جامع شرکت کنند، در صورت قبولی در آزمون جامع باید همزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره های زبان مورد تأیید دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند.

براساس بندهایی از این دستورالعمل دانشجویان ورودی ۹۸ به بعد باید در نیمسال اول سال شروع به تحصیل (سال ورود) نسبت به ارائه گواهی زبان مورد تأیید دانشگاه و یا کسب نمره لازم براساس جدول زیر اقدام کنند، در غیر این صورت باید در آزمون تعیین سطح زبان شرکت و متناسب با سطح در دوره های زبان دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند. شرکت این دسته از دانشجویان در آزمون جامع منوط به ارائه مدرک زبان مورد تأیید دانشگاه است.

نام آزمون حداقل نمره قبول مشروط برای شرکت در آزمون جامع حداقل نمره قابل قبول برای دفاع نهایی از رساله EPT-IAU ۴۰ ۵۰ TOEFL(IBT) ۵۲ ۶۵ TOEFL(PAPER BASE) ۴۰۰ ۵۰۰ MCHE ۴۰ ۵۰ TOLIMO ۴۰۰ ۵۰۰ IELTS ۴/۸ ۶

با توجه به ابلاغ آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و بخشنامه دانشگاه در خصوص نمره آزمون زبان مورد قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، جدول عناوین آزمون های مورد تأیید دانشگاه به شرح ذیل است: