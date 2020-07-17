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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۲۸

دستور روحانی به وزیر کشور:

دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم به ستاد ملی کرونا ارائه شود

دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم به ستاد ملی کرونا ارائه شود

رئیس‌جمهور از وزیر کشور خواست هرچه سریعتر با همکاری دستگاه‌های ذیربط، دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری ایام ماه محرم را برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا آماده و ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز جمعه پس از دریافت گزارش وزیر کشور از همکاری کمیته‌های اجتماعی و امنیتی و درمانی در استان‌ها، تاکید کرد که ستادهای استانی کماکان با جدیت و دقت، بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و بویژه فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به عنوان قطعی‌ترین راه حل مبارزه با کرونا، نظارت داشته باشند.

روحانی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواست همانطور که پیش از این هم مقرر شده بود هر چه سریع‌تر با همکاری دستگاه‌های ذیربط، دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در ماه محرم را برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا آماده و ارائه کند.

‎رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم در استفاده از ماسک برای قطع زنجیره کرونا در جامعه، اظهار داشت: ضروری است با اطلاع رسانی مداوم از برگزاری اجتماعاتی که می‌تواند به روند شیوع بیماری خطرناک کرونا در جامعه کمک کند، جلوگیری و از مردم خواسته شود از برگزاری دورهمی‌ها و محافل جشن و عزا برای حفظ سلامتی خود و دیگران، بپرهیزند.

روحانی همچنین با اشاره به جلسه اخیر خود با استانداران سراسر کشور در خصوص راه‌های پیشبرد برنامه جهش تولید در استان‌ها، از وزیر کشور خواست روند پیگیری‌های استانداران درباره طرح‌های ملی جهش تولید را دنبال کرده و بویژه از آنان خواسته شود برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بالای ۸۰ درصد تا پایان سال اقدام کنند.

کد مطلب 4976227

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    نظرات

    • IR ۰۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از الان میگم که دیگه نگفته باشید دیر گفتید امار کشته های اخر شهریور روزانه 500نفربر اثر ویروس کرونا خوب ما گفتیم اما رعایت نکردن!!!!!!!

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