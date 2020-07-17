به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز جمعه پس از دریافت گزارش وزیر کشور از همکاری کمیتههای اجتماعی و امنیتی و درمانی در استانها، تاکید کرد که ستادهای استانی کماکان با جدیت و دقت، بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی و بویژه فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به عنوان قطعیترین راه حل مبارزه با کرونا، نظارت داشته باشند.
روحانی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواست همانطور که پیش از این هم مقرر شده بود هر چه سریعتر با همکاری دستگاههای ذیربط، دستورالعملهای مرتبط با برگزاری ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در ماه محرم را برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا آماده و ارائه کند.
رئیسجمهور با قدردانی از همراهی مردم در استفاده از ماسک برای قطع زنجیره کرونا در جامعه، اظهار داشت: ضروری است با اطلاع رسانی مداوم از برگزاری اجتماعاتی که میتواند به روند شیوع بیماری خطرناک کرونا در جامعه کمک کند، جلوگیری و از مردم خواسته شود از برگزاری دورهمیها و محافل جشن و عزا برای حفظ سلامتی خود و دیگران، بپرهیزند.
روحانی همچنین با اشاره به جلسه اخیر خود با استانداران سراسر کشور در خصوص راههای پیشبرد برنامه جهش تولید در استانها، از وزیر کشور خواست روند پیگیریهای استانداران درباره طرحهای ملی جهش تولید را دنبال کرده و بویژه از آنان خواسته شود برای تکمیل پروژههای نیمه تمام بالای ۸۰ درصد تا پایان سال اقدام کنند.
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