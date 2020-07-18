برگزاری ۶۶ دوره مجازی و حضور ۱۵۰۰ نفر در کلاس های آنلاین قایقرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع بیماری کرونا در دنیا و روند پیشروی آن در کشورمان ایران، فعالیت های ورزشی و آموزشی در کشور ما نیز به حالت تعلیق در آمده است. با ادامه روند این بیماری یکی از راهکارهای فعالیت در حیطه آموزش می تواند برگزاری دوره های آنلاین باشد.

فدراسیون قایقرانی در این بحث موفقیت های خوبی را بدست آورده است. این مجموعه بیش از ۶۶ دوره آموزشی را برای علاقه مندان به این رشته ورزشی و همین طور مربیان، ورزشکاران و داوران برنامه ریزی کرده است.

محمد علی قرائت رئیس کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: پس از همه گیری ویروس کرونا در کشور تصمیم گرفتیم تا دوره های آموزشی آنلاین را برای علاقه مندان، مربیان و ورزشکاران این رشته برگزار کنیم. در مجموع برگزاری ۶۶ دوره آموزشی در بخش های مختلف در دستور کار قرار گرفت که این دوره ها از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۱۱ مردادماه ادامه می یابد.

وی افزود: تعداد شرکت کنندگان این دوره ها در هر کلاس بیشتر از ۴۰ نفر نخواهد بود. در همان روزهای اول ثبت نام بیش از ۷۵۰ نفر برای حضور در کلاس ها ثبت نام کردند و الان تعداد ثبت نام شدگان به ۱۵۰۰ نفر رسیده است.

قرائت خاطرنشان کرد: با این شرایط استقبال خوبی از دوره های مجازی شده است و کادر و فدراسیون هم در حال پیگیری امور هستند تا به بهترین نحو بتوانیم پاسخگوی حاضرین در دوره ها باشیم. لیست دوره ها در تمام بخش های قایقرانی شامل آبهای آرام، روئینگ، بادبانی ، دراگون بت، اسلالوم و کاناپولو و در مباحثی چون علم تمرین، تمرینات بدنسازی، تنظیم قایق و پارو و مباحث مربیگری و داوری برای ملی پوشان و قایقرانان استانی، دوره هایی برای باز آموزی مربیان و داوری .... است و علاقه مندان می توانند تا ۲۴ ساعت قبل از شروع کلاس ها ثبت نام خود را با پرداخت هزینه کمی در سایت تکمیل کنند.

وی بیان داشت: حاضرین در این دوره ها گواهی امتیاز گرفته و مدرکی بابت شرکت در دوره دریافت خواهند کرد.