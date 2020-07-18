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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۰

به دلیل شیوع ویروس کرونا؛

غیبت احتمالی ستاره کشتی هند در رقابتهای جهانی

غیبت احتمالی ستاره کشتی هند در رقابتهای جهانی

قهرمان هندی کشتی آزاد جهان گفت: اگر ویروس کرونا از بین نرود در مسابقات جهانی شرکت نخواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، سوشیل کومار کشتی‌گیر عنوان‌دار هندی که مدال طلا کشتی آزاد جهان و برنز المپیک را در کارنامه قهرمانی خود دارد با بیان این مطلب افزود: تمرینات ما از سر گرفته شده، اما هنوز نمی توانیم تمرینات کشتی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: این اتفاق خوبی است که بتوانیم از لحاظ بدنی خود را برای بازی های المپیک توکیو آماده کنیم.

کومار در مورد اینکه اتحادیه جهانی قصد دارد رقابت های جهانی را در سال ۲۰۲۰ در صربستان برگزار کند گفت: تصمیم گیری برای حضور در این مسابقات در حال حاضر خیلی سخت است، چراکه هنوز درگیر ویروس کرونا هستیم.

وی افزود: اولویت اصلی ما باید حفظ ایمنی و سلامتی باشد و اگر تا آن زمان ویروس کرونا از بین نرود در مسابقات جهانی شرکت نخواهم کرد.

این کشتی گیر ۳۷ ساله قصد دارد بار دیگر در بازیهای المپیک به میدان برود.

کد مطلب 4976348

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